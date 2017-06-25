پیش بینی حضور ۴۰ هزار نفر در نماز عید فطر همدان

حجت الاسلام سیدمرتضی حسنی حلم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق سالهای گذشته نماز عید فطر در تپه های مصلی همدان راس ساعت ٧ و ٣٠ دقیقه صبح به امامت نماینده ولی فقیه در استان همدان اقامه خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمادگی پذیرایی از نمازگزاران چند ساعت قبل از اقامه نماز نیز وجود دارد، به پیش بینی حضور ۴۰ هزار نفر در این برنامه اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی و خدماتی امکانات خود را برای برگزاری مناسب نماز عید فطر در همدان بسیج کرده اند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان با اشاره به اینکه از ساعت ۵ صبح اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی همدان آماده خدمت رسانی به نمازگزاران هستند، گفت: بعد از اتمام نماز نیز اتوبوس ها مردم را به مقاصد آنها انتقال می دهند.

وی یادآور شد: امسال ٢ ورودی یکی از بلوار مفتح و دیگری از بلوار قلم واقع در پشت کتابخانه مرکزی به مصلی باز خواهد بود و بقیه ورودی ها بسته شده است.