به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین رحیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از تخریب ۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه های شهرستان کوهدشت خبر داد و افزود: در راستای حفظ و ارتقا ایمنی در حریم راه ها در دو ماهه امسال ۱۲مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه های شهرستان کوهدشت شناسایی و منجر به صدور اخطار و توقف کار شد و این در حالی است که سال گذشته تنها دو مورد از چنین تخلفاتی شناسایی و یک مورد به تخریب منجر شده بود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کوهدشت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه یک هزار و ۲۸۵ عدد تابلوی مسیرنما و خطرنما در مسیر مستقیم و جهت نمای قوسی و محدودیت سرعت منطقه ای در محورهای زانوگه- بابازید، زانوگه- پل سیمره، درب گنبد، و خرم آباد- کوهدشت تکمیل شده است.

رحیمی توسعه و حفظ عملکرد شبکه رادیویی VHF به میزان ۱۰۰درصد را به عنوان بخش دیگری از عملکرد راهداری و حمل‌ونقل جاده ای کوهدشت در دو ماهه امسال برشمرد و افزود: همچنین در این مدت ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم روشنایی یک کیلومتر از تقاطع زانوگه و تونل موجود انجام شده است.

وی تهیه و نصب تابلوهای ویژه اعلام نقطه پرحادثه فسفری در ۶محدوده محورهای زانوگه، کشکان و درب گنبد، ایمن سازی کم هزینه ۱۲دماغه پربرخورد در محورهای زانوگه، کشکان، قرعلیوند و ... را از دیگر بخش های عملکرد راهداری و حمل‌ونقل جاده ای کوهدشت عنوان کرد.

مسئول راهداری و حمل‌ونقل جاده ای کوهدشت ادامه داد: در دو ماهه امسال تکمیل علائم تقاطع ها و دوربرگردان ها و تفکیک گردش به چپ با علائم و تجهیزات در ۵ تقاطع محور زانوگه اجرا شده است.