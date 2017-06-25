  1. استانها
  2. البرز
۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

دادستان عمومی و انقلاب مرکز البرز:

نرخ سرقت‌های خرد در استان البرز بالا است

نرخ سرقت‌های خرد در استان البرز بالا است

کرج - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز یکی از معضلات استان را بالا بودن نرخ سرقت‌های خرد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی در دیدار رئیس کل دادگستری البرز با فرمانده انتظامی استان به ارتباط تنگاتنگ دادسرا و نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: ارتباط و تعامل برادرانه منجر به این شده است تا با ناامن شدن فضا برای مجرمان، امنیت بالایی را در استان داشته باشیم.

وی با یادآوری ذهنیتی که درباره کرج وجود داشت و این شهرستان را به‌عنوان پناهگاه مجرمان و بزهکاران می‌دانستند، تصریح کرد: با اقدامات انجام‌شده دیگر چنین ذهنیتی وجود ندارد که برای حفظ این شرایط و بهتر شدن آن، تلاش شبانه‌روزی بیشتری را نیازمند هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز یکی از معضلات استان را بالا بودن نرخ سرقت‌های خرد عنوان کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مناسب، میزان وقوع این جرم را در استان کاهش دهیم.

کد مطلب 4014562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها