به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حاجی رضا شاکرمی در دیدار رئیس کل دادگستری البرز با فرمانده انتظامی استان به ارتباط تنگاتنگ دادسرا و نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: ارتباط و تعامل برادرانه منجر به این شده است تا با ناامن شدن فضا برای مجرمان، امنیت بالایی را در استان داشته باشیم.
وی با یادآوری ذهنیتی که درباره کرج وجود داشت و این شهرستان را بهعنوان پناهگاه مجرمان و بزهکاران میدانستند، تصریح کرد: با اقدامات انجامشده دیگر چنین ذهنیتی وجود ندارد که برای حفظ این شرایط و بهتر شدن آن، تلاش شبانهروزی بیشتری را نیازمند هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز یکی از معضلات استان را بالا بودن نرخ سرقتهای خرد عنوان کرد و گفت: باید با برنامهریزی و اجرای طرحهای مناسب، میزان وقوع این جرم را در استان کاهش دهیم.
