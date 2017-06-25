۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

مدیرکل زندان های ایلام:

فاز نخست زندان جدید ایلام تا پایان سال جاری تکمیل می شود

ایلام-مدیرکل زندان های ایلام از بهره برداری فاز نخست زندان جدید ایلام تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محبی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ساخت این زندان سال ۸۱ آغاز شد ولی با وجود گذشت ۱۵ سال همچنان نیمه تمام است.

وی افزود: قرار بود این مرکز دو ساله اجرا شود که به دلیل محدودیت اعتبار و اولویت بندی نامناسب پس از گذشت این مدت تنها ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

مدیرکل زندان های ایلام با یادآوری اینکه تکمیل نهایی آن ۳۰ میلیارد تومان نیاز دارد، تاکید کرد: پیگیری های مختلفی از سال ۹۳ برای ادامه ساخت این زندان انجام گرفت و برای ادامه آن به دو قسمت تقسیم شده و قرار است امسال چهار  میلیارد تومان برای تکمیل ان تزریق شود.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص کامل یک بخش آن که ۷۵ درصد پیشرفت دارد تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و زمینه انتقال زندان قدیمی به این مرکز فراهم می شود.

وی رویکرد اصلاحی و برنامه ریزی برای جلوگیری از بازگشت زندانیان به این محیط را از مهم ترین برنامه های دستگاه قضا برشمرد و گفت: تسهیلاتی همچون رای باز ، اعطای مرخصی منجر به آزادی ، عفو مشروط ، آزادی مشروط از برنامه هایی است که دراین راستا اجرا می شود.

محبی ستاد دیه ، مرکز مراقبت بعد از خروج ، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون و حرفه آموزی از زندانیان را از مراکزی عنوان کرد که برای کمک به زندانیان نیازمند ایجاد شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷۸ نفر از زندانیان با پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد ریال از بند زندان آزاد شدند و امسال نیز سه جشن گلریزان در استان برگزار شد که در شهر ایلام ۸۰۰ میلیون ریال در این جشن جمع آوری شد ، همچنین زمنیه آزادی سه نفر با اجرای برنامه ماه عسل در استان فراهم شده است.

