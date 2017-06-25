فاز نخست زندان جدید ایلام تا پایان سال جاری تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محبی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ساخت این زندان سال ۸۱ آغاز شد ولی با وجود گذشت ۱۵ سال همچنان نیمه تمام است.

وی افزود: قرار بود این مرکز دو ساله اجرا شود که به دلیل محدودیت اعتبار و اولویت بندی نامناسب پس از گذشت این مدت تنها ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

مدیرکل زندان های ایلام با یادآوری اینکه تکمیل نهایی آن ۳۰ میلیارد تومان نیاز دارد، تاکید کرد: پیگیری های مختلفی از سال ۹۳ برای ادامه ساخت این زندان انجام گرفت و برای ادامه آن به دو قسمت تقسیم شده و قرار است امسال چهار میلیارد تومان برای تکمیل ان تزریق شود.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص کامل یک بخش آن که ۷۵ درصد پیشرفت دارد تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و زمینه انتقال زندان قدیمی به این مرکز فراهم می شود.

وی رویکرد اصلاحی و برنامه ریزی برای جلوگیری از بازگشت زندانیان به این محیط را از مهم ترین برنامه های دستگاه قضا برشمرد و گفت: تسهیلاتی همچون رای باز ، اعطای مرخصی منجر به آزادی ، عفو مشروط ، آزادی مشروط از برنامه هایی است که دراین راستا اجرا می شود.

محبی ستاد دیه ، مرکز مراقبت بعد از خروج ، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون و حرفه آموزی از زندانیان را از مراکزی عنوان کرد که برای کمک به زندانیان نیازمند ایجاد شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷۸ نفر از زندانیان با پرداخت بیش از ۵۰ میلیارد ریال از بند زندان آزاد شدند و امسال نیز سه جشن گلریزان در استان برگزار شد که در شهر ایلام ۸۰۰ میلیون ریال در این جشن جمع آوری شد ، همچنین زمنیه آزادی سه نفر با اجرای برنامه ماه عسل در استان فراهم شده است.