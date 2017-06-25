به گزارش خبرنگار مهر، خبر کناره گیری سجاد انوشیروانی از هدایت تیم ملی چندان دور از انتظار نبود، چراکه کیانوش رستمی پس از نشست ویژه با اعضای شورای عالی فنی و مسئولان فدراسیون وزنه برداری، تکلیفش را روشن کرد و صراحتا گفت حضورش در اردو به شرط عدم همکاری با انوشیروانی است.

بدین ترتیب سرمربی جوان تیم ملی هم بهتر دید به جای حضور تشریفاتی در راس امور وزنه‌برداران ملی پوش، کناره گیری کند و خود را از این جریان که مدتهاست به یکی از دغدغه های فدراسیون بدل شده، بیرون بکشد.

انوشیروانی در حالی ترجیح داد خود را از این داستان خارج کند که نزدیک به یکسال و نیم امور تیم ملی را بدون قرارداد با فدراسیون وزنه‌برداری در دست داشت.

به هر حال او در حالی به فعالیتش به عنوان سرمربی تیم ملی پایان داد که وزنه برداران ملی پوش باید بزودی خود را مهیای حضور در رقابتهای جهانی کنند و طبیعتا با وجود این حواشی، امکان ایجاد همدلی و اتحاد در بدنه تیم ملی وجود نداشت.

سرمربی مستعفی تیم ملی وزنه برداری با این حرکت نشان داد، موفقیت ایران در میادین بین المللی برای او بیش از اهداف شخصی اهمیت دارد. شهامت او را باید ستود که به جای جنگ لفظی در این مدت، هیچگاه به هیچکدام از طرفین این اختلاف یعنی فدراسیون و کیانوش رستمی نتاخت و همواره در اظهاراتش، جانب ادب و احترام را رعایت کرد.

نایب قهرمان فوق سنگین بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن به خوبی بر این موضوع واقف است که ورزش حرفه ای و قهرمانی، جای این اختلافات و کشمکش‌های مخرب نیست و با یک تصمیم فکورانه، حساب خود را از این جریان جدا کرد. حالا کیانوش رستمی مانده و وعده هایش که با استعفای انوشیروانی ملزم به اجرای حتمی آنهاست.