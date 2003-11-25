  1. سیاست
  2. سایر
۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۳۲

استقبال جمهوري اسلامي ايران از آتش بس در منطقه كشمير

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از اعلام آتش بس يكطرفه پاكستان در منطقه كشمير استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ،  آصفي  با مثبت خواندن تحولات جديد بين هند و پاكستان اظهار داشت : جمهوري اسلامي ايران از روند تحولات جاري فيمابين هند و پاكستان خرسند بوده و از اقدام دولت پاكستان در اعلام آتش بس يكطرفه در مرزهاي اين كشور با هند در منطقه كشمير استقبال مي كند .سخنگوي وزارت امور خارجه ابراز اميدواري كرد اين گونه اقدامات زمينه و بستر مناسبي براي آغاز مذاكرات دو كشور درباره  كليه مسائل دو جانبه را فراهم سازد
کد مطلب 40146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها