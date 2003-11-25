استقبال جمهوري اسلامي ايران از آتش بس در منطقه كشمير

به گزارش خبرگزاري مهر ، آصفي با مثبت خواندن تحولات جديد بين هند و پاكستان اظهار داشت : جمهوري اسلامي ايران از روند تحولات جاري فيمابين هند و پاكستان خرسند بوده و از اقدام دولت پاكستان در اعلام آتش بس يكطرفه در مرزهاي اين كشور با هند در منطقه كشمير استقبال مي كند .سخنگوي وزارت امور خارجه ابراز اميدواري كرد اين گونه اقدامات زمينه و بستر مناسبي براي آغاز مذاكرات دو كشور درباره كليه مسائل دو جانبه را فراهم سازد

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