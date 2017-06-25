برخورد جدی با شرکت های غیرمجاز در زمینه راه اندازی آسانسور

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله نصیری افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده، شرط صدور گواهی استاندارد آسانسور برای بناهای جدید داشتن مجوز صلاحیت کار شرکت های فعال در بخش آسانسور از سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی بیان داشت: برهمین اساس عدم موافقت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی با شرکت های فاقد مجوز، باعث ایجاد مانع و مشکل در دریافت سایر مجوزها از سوی دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط با این بخش می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۱ شرکت آسانسوری از سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز قانونی دریافت کرده اند که به صورت منظم بر فعالیت آنها نظارت می شود.

وی ادامه داد: مزیت داشتن مجوزهای قانونی برای خدمات گیرندگان، نظارت مستمر بر فعالیت آنها، پاسخگو بودن مدیران این شرکت ها و همچنین رعایت کامل ضوابط ایمنی بوده و در صورت مشاهده هرگونه کم کاری و تخلف به راحتی می توان از حقوق زیان دیده دفاع کرد. اما این امکان برای کسانی که از شرکت های بدون مجوز خدمات دریافت می کنند، فراهم نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به تعداد شرکت های فاقد مجوز اضافه کرد: براساس بررسی های میدانی بیش از ۲۰ واحد غیر مجاز که در این بخش فعال هستند، شناسایی شده اند و لازم است پیمانکاران، انبوه سازان و صاحبان بناهای شخصی برای پیشگیری از حوادث احتمالی و همچنین پرهیز از به وجود آمدن مشکلات بعدی در پایان کار، از عقد قرارداد و واگذاری کار به این شرکت ها خودداری کنند.