عوارض صادراتی برخی محصولات دامی و کشاورزی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصولات دامی و کشاورزی تصمیم‌گیری شده و مراتب، طی نامه‌ای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه محمدباقر نوبخت به وزیر صنعت، عوارض صادراتی پوست خام گوسفندی ۳۰ درصد، پوست خام بزی ۳۰ درصد، سالامبور گوسفندی ۱۰ درصد، سالامبور بزی ۱۰ درصد، وت بلو گوسفندی ۵ درصد و وت بلو بزی ۵ درصد تعیین شده است.

در عین حال عوارض صادراتی ذرت دامی، سورگوم دانه به ازای هر کیلو ۱۵۰ تومان، جو،گندم دامی، کاه و پوست غلات ۲۰۰ تومان، یونجه و محصولات علوفه ای صفر، سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات ۲۰۰ تومان، آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله ۱۵۰ تومان و گندم سیاه، ارزن و سایر غلات صفر تعیین شده است.

بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ظرف مدت شش ماه گزارش عملکرد را به این سازمان ارایه کنند.

گفتنی است، سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، شورای اقتصاد نسبت به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصولات دامی و برخی از اقلام محصولات کشاورزی، تصمیم گیری نمود و در واپسین روزهای خردادماه امسال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر صنعت خواستار اجرای این مصوبه شده است.

شایان ذکر است موضوع تعیین عوارض صادراتی محصولات دامی، یکی از موضوعات چالش برانگیز دو سال گذشته بوده که علیرغم پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کالاهای کشاورزی و دامی مبنی بر لغو و تعدیل عوارض، در نهایت، فعالان بخش خصوصی با نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف نهایی این عوارض شده و اکنون با پیگیری‌های مستمر وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد تصمیم گیری نهایی در این خصوص را اواخر هفته گذشته ابلاغ کرده است.

گفتنی است پیش از این، عوارض صادراتی سالامبور بزی ٣٠ درصد، وتبلوی بزی ۵۰ درصد بوده است که به ترتیب به ده درصد و ۵ درصد کاهش یافته است.