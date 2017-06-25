۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

سرپرست اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران:

کلاس درس و مدرسه محور اصلی تعلیم و تربیت است

سرپرست اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران گفت: محور اصلی تعلیم وتربیت، کلاس درس و مدرسه است و مابقی در آموزش و پرورش پشتیبان آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش عصر امروز عباسعلی باقری در مراسم معارفه مدیرکل جدید آموزش وپرورش شهر تهران که با حضور وزیر آموزش و پرورش در ساختمان اصلی اداره کل برگزارشد، تأکید کرد: هر فعالیتی که به فرآیند تربیت در کلاس درس و مدرسه کمک کند، مفید است و غیر از آن، بی ثمرخواهد بود.

وی با تاکید بر توانمندسازی معلمان به دانش روز تصریح کرد: اساس کار تعلیم و تربیت در مدرسه شکل می گیرد و از این منظر باید معلم را توانمند کرد تا بتوانیم خدمت شایسته تری را به دانش آموزان ارائه دهیم.

باقری اضافه کرد: خدمت به معلمان، دانش آموزان و مردم خوب شهر تهران را افتخار می دانم.

