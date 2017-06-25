به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، معضل دیپلماتیک این کشور با دولتهای عرب باعث اختلال در بازارهای این کشور در خارج از مرزهای قطر شده است و این بازارها به طور موقت با کمبود دلار مواجه شدند. این باعث شد حتی با این که بانک مرکزی قطر از مداخله برای شناور کردن پول خودداری کرد، ریال ۳.۶ درصد از پایینترین محدوده رسمی ضعیفتر باشد.
دیما جاردانه، سرپرست تحقیقات اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی شرکت استاندارد کارترد دوبی دیروز در ایمیلی گفت: این برای یک بانک مرکزی غیرمرسوم نیست که حتی در صورتی که پول رایجاش با نرخی پایینتر از حداقل تعیین شده معامله شد، برای راضی نگاه داشتن تقاضای خارج از مرزها، از مداخله خودداری کند. بانک مرکزی قطر دلار بانکهای داخلی را با نرخ حداقلی تامین میکند و تقاضای دلار درون مرزهای خود را برآورده میسازد و از معتبر بودن محدودههای مالی خود پشتیبانی میکند.
روز جمعه پول قطر سقوط کرد و نرخ برابری آن به ۳.۷۷۹۴ ریال در برابر هر دلار رسید و بعدا در دوحه روی ۳.۷۷ ریال بسته شد؛ این ضعیف ترین ارزش ریال قطر در برابر دلار طی سه دهه گذشته بود. بانک مرکزی قطر معمولا دلار خرید و فروش میکند تا نرخ تبادل را بین ۳.۶۳۸۵ تا ۳.۶۴۱۵ ریال نگاه دارد و در صورتیکه افت خارج از این محدوده باشد پول را شناور میکند اما بانک مرکزی قطر تصمیم گرفت مداخله نکند.
پایگاه خبری دولتی قطر در ۶ جون اعلام کرد: بانک مرکزی قطر دارای ذخایر پول خارجی کافی است تا بتواند از نظام مالی این کشور در مقابل افت ارزش پول محافظت کند و بانکهای قطری هم دارای سیالیت کافی هستند.
بیش از یک چهارم سپردههای بانکهای قطری به افراد غیر مقیم تعلق دارد و تصمیم ۵ جون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر برای قطع روابط با این کشور برخی بانکهای منطقه خلیج فارس را برآن داشت سرمایههای خود را از بانکهای قطر خارج کنند که این منجر به سقوط و فروش بیش از حد سهام قطری شد.
