مجموعه قضایی اردبیل با کمبود نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در مجموعه قضایی استان نیمی از پستهای قضایی و اداری فاقد نیروی انسانی است.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی خدمترسانی به شهروندان را با مشکل مواجه ساخته است، اضافه کرد: علاوه بر این بودجه دستگاه قضایی استان با محدودیت مواجه است.
رئیسکل دادگستری استان با بیان اینکه محدودیت بودجه و نیروی انسانی برخی امور را دچار مشکل میسازد، ادامه داد: از جمله اینکه در بخش پیشگیری برخی برنامهها به دلیل کمبودها اجرا نمیشود.
قاصدی مشکلات دیگر مجموعه قضایی استان را نبود رسانه لازم و مستقل دانست و تأکید کرد: روزانه ۱۲ هزار نفر به دادگستری استان مراجعه میکنند و این میزان مراجعه حجم عظیمی از خدمترسانی و پاسخگویی را به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: به منظور توسعه خدمات با وجود محدودیت امکانات، توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان تأکید کرد: از سویی در سالهای گذشته تلاش شده تا مدتزمان دادرسی کاهش یابد.
به گفته قاصدی در تمام حوزهها مدتزمان رسیدگی به پروندهها در استان مطلوبتر از میانگین کشوری است و در برخی پروندهها به دلیل حساسیت زمان رسیدگی به طول میانجامد.
