پلیس انگلیس ۲ مرکز تفریحی را پس از کشف بمب تخلیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «لندن آی» (London Eye) و «واترلو پیِر» (Waterloo Pier) واقع در ساحل جنوبی رود «تیمز» (Thames) در لندن به دلیل پیدا شدن بمب تخلیه شدند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، پس از اینکه ماموران در مراکز تفریحی- توریستیِ «لندن آی» و «واترلو پیِر» بمبی مربوط به جنگ جهانی دوم را پیدا کردند این مراکز را به محاصره درآورده و آن را تخلیه کردند.

یکی از سخنگویان اسکاتلندیارد تأئید کرده که این بمب‌ مربوط به جنگ جهانی دوم بوده و در نزدیکی رود «تیمز» (Thames ) در یک منطقه توریستی قرار داشته‌ و پلیس این مناطق از مردم تخلیه کرده است.

پلیس متروپولیتن اعلام کرد که با تماس تلفنی یکی از گردشگران از این رویداد مطلع شده و نیروهایش را به مناطق مذکور اعزام کرده است.