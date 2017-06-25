  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۹

پلیس انگلیس ۲ مرکز تفریحی را پس از کشف بمب تخلیه کرد

پلیس انگلیس ۲ مرکز تفریحی را پس از کشف بمب تخلیه کرد

پلیس انگلیس اعلام کرد که پس از کشف یک بمب به تخلیه دو مرکز توریستی تفریحی «لندن آی» و «واترلو پیِر» مبادرت ورزیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «لندن آی» (London Eye) و «واترلو پیِر» (Waterloo Pier) واقع در ساحل جنوبی رود «تیمز» (Thames) در لندن به دلیل پیدا شدن بمب تخلیه شدند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، پس از اینکه ماموران در مراکز تفریحی- توریستیِ «لندن آی» و «واترلو پیِر» بمبی مربوط به جنگ جهانی دوم را پیدا کردند این مراکز را به محاصره درآورده و آن را تخلیه کردند.

یکی از سخنگویان اسکاتلندیارد تأئید کرده که این بمب‌ مربوط به جنگ جهانی دوم بوده و در نزدیکی رود «تیمز» (Thames ) در یک منطقه توریستی قرار داشته‌ و پلیس این مناطق از مردم تخلیه کرده است.

پلیس متروپولیتن اعلام کرد که با تماس تلفنی یکی از گردشگران از این رویداد مطلع شده و نیروهایش را به مناطق مذکور اعزام کرده است.

کد مطلب 4014739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها