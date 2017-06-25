« عید فطر» جشن شادی مومنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع فلاح جلودار در پیام تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت و ماه ضیافت الهی در میعادگاه فطر به پایان رسید و جانهای مشتاق و بیقرار و فطرتهای پاک آرزومند انعام الهی و امیدواران پاداش حقتعالی را روشنی و صفایی دیگرباره بخشید.
در این پیام آمده است: عید سعید فطر، عید توفیق بر عبودیت و بندگی در کلاس نورانی رمضان المبارک با تهذیب نفس و بهرهمندی از فیوضات و برکات معنوی فرارسید و دلهای مشتاق را که در زیباترین و دلنشینترین ضیافت معبود با سرافرازی گذر کردند شادمان ساخت.
استاندار مازندران تصریح کرد: عید فطر جشن شادی مؤمنین و سربلندی در آزمون بزرگ الهی است عید انسانهای موحد و مؤمنی که به شکرانه یک ماه روزهداری و درک شبهای پرفیض قدر، احساس سبکبالی کرده و روح خویش را آماده رسیدن به کمالات نمودهاند.
در این پیام عنوان شده است: سلام بر انسانهای وارسته و مؤمنی که با جهاد اکبر دلوجان خود را در نهر زلال رمضان شستوشو داده و با دعا و مناجات شبانه این لحظات نورانی و معنوی را قدر دانستند و با عبودیت و بندگی پروردگار متعال و خودسازی و وارستگی در مسیر کمال گام برداشتند.
اینجانب، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین و مردم عزیز و قدرشناس مازندران در ماه پر خیروبرکت رمضان، حلول ماه شوال و عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان بهویژه به مردم علوی و متدین مازندران تبریک و تهنیت عرض نموده، سربلندی و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزت و رستگاری همه مومنان و روزهداران را در پرتو عنایات خدای رمضان مسئلت دارم.
فرصت را غنیمت شمرده و از حضور شایسته و پرشور مردم شریف مازندران در برنامههای لیالی قدر بهویژه در راهپیمایی باشکوه و حماسی روز قدس تقدیر و تشکر میکنم.
