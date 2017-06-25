به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع عراقی اعلام کردند: داعش ۹۰ هزار غیرنظامی را به عنوان سپر انسانی در مناطق باقیمانده تحت اشغال خود قرار داده است.

این منابع بیان کردند: داعش در جریان جنگ از عملیات های انتحاری استفاده می کند.

این در حالی است که فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد: فقط یک درصد از بخش قدیمی در کرانه راست موصل در اشغال داعش است که در آستانه آزادسازی قرار دارد.

فرماندهی عملیات مشترک عراق بیان کرد: خروج غیرنظامیان و گشودن گذرگاههای امن برای آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است.