تصادف در محور دهلران-مهران ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام پلیس استان ایلام، تصادف تریلی و سواری ام وی ام در محور دهلران-مهران حدفاصل روستای مازعبدلی و بیشه دراز امروز ساعت ۱۴:۴۵ منجر به فوت راننده ام وی ام و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

علت این حادثه تحت بررسی است.