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۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۲

تصادف در محور دهلران-مهران ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت

تصادف در محور دهلران-مهران ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت

ایلام-تصادف در محور دهلران-مهران واقع در استان ایلام، یک کشته و سه زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام پلیس استان ایلام، تصادف تریلی و سواری ام وی ام در محور دهلران-مهران حدفاصل روستای مازعبدلی و بیشه دراز امروز ساعت ۱۴:۴۵ منجر به فوت راننده ام وی ام  و زخمی شدن سه نفر دیگر شد.

علت این حادثه تحت بررسی است.

کد مطلب 4014855

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