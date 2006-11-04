اختلاف نظر اعضاي دائم شوراي امنيت درباره تشكيل دادگاه بين المللي محاكمه عاملان ترور رفيق حريري

به گزارش خبرگزاري مهر،رويترز با بيان اين مطلب اعلام كرد: ديپلمات هاي نزديك به سازمان ملل متحد گفته اند كه قدرت هاي بزرگ درشوراي امنيت درباره طرح تشكيل دادگاه ويژه براي محاكمه مظنونان به دست داشتن درترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان اختلاف نظر دارند.

اين اختلاف نظرها، شكافهايي را بين دولت لبنان مورد حمايت آمريكا و سوريه به عنوان همبيمان روسيه ايجاد كرده است؛ هرچند كه واشنگتن و برخي لبنانيها تصور مي كنند كه دمشق درترور حريري در سال 2005 دست داشته است.

ديپلمات هاي سازمان ملل گفتند: روسيه مي خواهد شوراي امنيت قضات دادگاه بين المللي را تعيين كند، اما چهار كشور ديگرعضو دائم شوراي امنيت يعني آمريكا ، انگليس، چين و فرانسه مي گويند كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد بايد قضات اين دادگاه را انتخاب كند.

ديپلمات ها گفتند: چهار قدرت بزرگ مي گويند كه انتخاب قضات درحوزه اختيارات اعضاي دائم شوراي امنيت داراي حق وتو است و اين مسئله نبايد سياسي شود .



مسئله بعدي درمورد موعد تشكيل دادگاه بين المللي ترورمظنونان است كه دولت لبنان مي خواهد هرچه سريعتر دادگاه بين المللي تشكيل شود؛ درحالي كه اميل لحود رئيس جمهوري لبنان، حزب الله و ساير گروههاي ديگرلبناني مي خواهند تحقيقات سازمان ملل متحد در مورد ترور حريري تكميل شود.



پيش بيني مي شود كه عنان اين ماه گزارشي را به 15 عضو شوراي امنيت بدهد و درآن توصيه هايي درباره فعاليت دادگاه و ساختار تشكيل اين دادگاه اعلام نمايد .