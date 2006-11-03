داوران جشنواره تئاتر بسيج معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي جشنواره تئاتر بسيج اعلام كرد حسين مسافر آستانه، محمد دارايي، مالك حدپور سراج، علياكبر درستي، سعيد نجفيان، قاسم عسلي و شايانفر نمايشهاي برتر هفتمين جشنواره تئاتر بسيج را داوري ميكنند.
بيش از 300 گروه نمايشي در مرحله استاني جشنواره تئاتر بيسج به رقابت با هم پرداختند كه در پايان 60 نمايش از 29 استان به مرحله نهايي راه يافتند. در اين مرحله نيز كميته ارزيابي ستاد مركزي جشنواره تئاتر بسيج 14 نمايش را براي حضور در مرحله نهايي برگزيد.
فهرست اسامي داوران هفتمين جشنواره سراسري تئاتر بسيج كه از 18 تا 22 آبانماه در شهر مقدس برگزار ميشود، اعلام شد.
