برخی به دنبال تخریب نفت هستند/ استقلال در نقل وانتقالات موفق بود

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص شرایط تیم نفت مسجد سلیمان گفت: تمرینات منظمی را آغاز کرده ایم و با توجه به زمانی که تا شروع لیگ یکم باقی مانده است، امیدوارم بتوانیم با آمادگی کامل به مصاف حریفان مان برویم

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر صبح و بعدازظهر تمرین می کنیم و نفرات خوبی هم به خدمت گرفتیم. البته قرار است چند بازیکن دیگر هم جذب کنیم تا به همراه بازیکنانی که در فصل گذشته در کنار ما بودند یک تیم پرقدرت را بسازیم.

فکری با گلایه از برخی اتفاقات به وجود آمده برای نفت مسجد سلیمان گفت: متاسفانه یک عده در حال خراب کردن تیم ما هستند آنها به هر طریقی می خواهند جو تیم را به هم ریخته و اجازه ندهند که ما با آرامش به کارمان ادامه دهیم. البته مدیریت باشگاه، مردم و کادر فنی کاملا هوشیار هستند و تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا اجازه ندهیم این افراد به آنچه که مقصودشان است دست پیدا کنند.

سرمربی نفت مسجد سلیمان تاکید کرد: تا آنجا که توانستیم از بازیکنان بومی استفاده کردیم و نسبت به فصل پیش نفرات غیربومی کمتری در تیم هستند. امیدواریم بتوانیم با همین نفرات و با حمایتی که مسئولین شهر و مدیریت تیم از ما انجام می دهند لیگ خوبی را آغاز کرده و ان‌شالله در پایان آن به لیگ برتر صعود کنیم.

وی درخصوص وضعیت نقل و انتقالات استقلال برای لیگ هفدهم گفت: آبی پوشان اگر چه در شروع نقل انتقالات کمی زیر سوال بودند اما رفته رفته بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کرده و اعتقاد دارم امسال نسبت به سال پیش بسیار موفق بودند.

پیشکسوت استقلال افزود: قطعا تمام بازیکنانی که انتخاب می شوند با هماهنگی کادر فنی صورت می گیرد و آنها هستند که با توجه به نقاط ضعفی که در تیم دارند نفرات جدید را جذب می کنند. خوشبختانه استقلال توانست اسکلت فصل گذشته خود را حفظ کند و حضور چند بازیکن جدید می تواند هم نقاط ضعف را پوشش داده و هم قدرت استقلال را برای شروع لیگ چند برابر کند.

محمود فکری در پاسخ به این پرسش که آیا هجمه هایی که در فضای مجازی علیه مدیر عامل و سرمربی به وجود آمده، درست است یا خیر، گفت: متاسفانه برخی از فضای مجازی استفاده های غیراصولی می کنند آنها کارشناس نیستند و بر اساس نظریاتشان علیه مدیرعامل و سرمربی موضع می گیرند. البته انتقاد و نظر دادن بسیار خوب است اما باید منطقی باشد و باعث تخریب تیم قرار نگیرد. با این حال فکر می کنم با توجه به نفرات خوبی که استقلال جذب کرده بعید است این دوستان دیگر در فضای مجازی علیه مسئولان باشگاه صحبت کنند.

پیشکسوت استقلال درخصوص ترکیب اعضای هیات مدیره جدید آبی پوشان گفت: دکتر قریب را به خوبی می شناسم او مدیری تواناست و بسیار فرد صبور و با حوصله ای است. که کارهایش را با دقت انجام می دهد و مطئمن هستم با حضور او و دیگر دوستان استقلال مسیر خوبی را در پیش خواهد گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم استقلال بتواند با ارائه بازی های خوب و به دور از هر حاشیه در پایان فصل جام را بالای سر برده و افتخاری دیگر برای این باشگاه به ارمغان آورد.