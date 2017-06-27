سیروان قطب تولید برنج در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، وجود روخانه سیمره در کنار زمین های حاصلخیز شهرستان سیروان در شمال استان ایلام باعث شده این منطقه قطب اصلی تولید برنج در استان باشد.

مردم شهرستان سیروان این روزها در اوج گرما مشغول کار و فعالیت برای کاشت برنج هستند، با توجه به وجود زمین های مستعد کشاورزی اغلب مردم شهرستان در این فصل مشغول به کار و اشتغال هستند.

در این منطقه در هر روز کاری ۸۰ هزار تومان به کاگران پرداخت می شود که این مهم باعث شده بخش کشاورزی شهرستان از رونق بالایی برخوردار باشد، تعدادی از جوانان نیز برای گذراندن اوقات فراغت در زمین های کشاورزی و نشاء برنج کمک می کنند تا درآمدی نیز کسب کنند.

برنج عنبربو رقم کاشته شده اصلی در شهرستان سیروان است که کیفیت بالای این برنج باعث شده بیشتر محصول به سایر استان های کشور ارسال شود، خود مردم شهرستان و استان نیز مشتری اصلی این برنج هستند.

از برنج عنبربو برای درست کردن غذاهای محلی نیز استفاده می شود، اکثر زنان استان ایلام از این برنج برای پخت انوع غذاها استفاده می کنند چراکه طعم و مزه خاصی برخوردار است.

علاوه بر برنج عنبربو، برنج هاشمی نیز دو سالی است که در شهرستان به دلیل کم آبی و اینکه این برنج نیاز کمتری به آب دارد، رونق گرفته و تا ۲۰ روز آینده نیز برداشت این برنج در شهرستان آغاز می شود.

کاشت و برداشت همزمان برنج در سیروان

حجت الله بخشوده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: شهرستان سیروان از مهمترین مناطق مستعد کشاورزی ایلام است که به دلیل وجود روخانه سیمره انوع محصولات باغی و صیفی در این منطقه کشت می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین محصولاتی که در این شهرستان توسط مردم کشت می شود، برنج است که هم اکنون این فصل از سال مردم مشغول نشاء برنج هستند.

بخشوده اضافه کرد: از سه هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی شهرستان سیروان بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت برنج اختصاص یافته است که این روزها علاوه بر کاشت برنج برخی از ارقام آن نیز توسط کشاورزان در حال برداشت است.

وی افزود: برداشت برنج در سال زارعی جاری طبق پیش بینی انجام شده از رشد ۱۰ درصد برخوردار خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی سیروان افزود: سالانه بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال درآمد نصیب مردم شهرستان می شود.

بخشوده با اشاره به اینکه یکی از مهمترین طرح های کشاورزی شهرستان سیروان احداث ایستگاه پمپاژ دشت بزرگ سیروان است، گفت: در صورت محقق شدن این پروژه بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان آبی می شوند.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین ظرفیت های شهرستان سیروان، کشت باغات پسته برای اولین بار در استان ایلام در این شهرستان بوده که توسعه این بخش نیز در دستور کار قرار دارد.