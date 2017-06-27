۳۷۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد در هرسین معدوم شد

نجف میرزاحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۸۴۶ مورد بازرسی بهداشتی در شهرستان هرسین طی سه ماهه امسال خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۵۰ مورد نمونه برداری از آب روستایی شهرستان هرسین انجام شده، گفت: ۵۶۰ مورد کلر سنجی آب شهری و روستایی نیز به انجام رسید.

وی از معدوم سازی ۳۷۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی در سطح شهرستان هرسین طی سه ماهه امسال خبر داد و افزود: نمونه برداری میکروبی از آب شرب این شهرستان در ۸۳ مورد انجام شده است.

میرزاحسینی تأکید کرد: از هرگونه آبیاری سبزیجات و صیفی جات بوسیله روان آبهای سطحی آلوده در سطح شهرستان جلوگیری می‌شود و در صورت مشاهده، متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

این مسئول به ممنوعیت قانونی عرضه گوشت دام خارج از شبکه اشاره کرد و گفت: چند واحد صنفی در این راستا پلمپ شدند.