بازي در تيم ملي افتخار آميز است

علي سامره مهاجم موفق استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار "مهر" افزود: بازي با لبنان دشوار نيست و مي توان به راحتي در ورزشگاه آزادي از پس اين تيم برآمد ولي نبايد ازضد حملات اين تيم غافل بود، چون در بازي رفت بيروت آنها از اين حربه در چند نوبت استفاده كردند.

سامره گفت: اگر به تشخيص مربيان در اين مسابقه در تركيب قرار گيرم تلاش مي كنم كه زحمات سايرين را با گلزني به ثمر برسانم تا تيم ملي با گلهاي من در صدر گروه چهارم قرار گيرد. همين كه برانكو مرا به تيم ملي دعوت كرده ، باعث افتخار و غرور من است .

مهاجم تكنيكي استقلال در پايان در مورد بازي با پيكان گفت : در اين مسابقه با تعويضهاي قلعه نويي احيا شده ايم و توانستيم بازي رابه تساوي بكشانيم و اگر كمي دقت مي كرديم پيروزي دور از دسترس نبود.