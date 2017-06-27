به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم ظهر سهشنبه در نشست هماندیشی شورای حمل و نقل و ترافیک استان بوشهر اظهار داشت: در راستای کنترل مناسب راههای استان بوشهر نسبت به نصب دوربینهای هوشمند و کنترلی در راههای استان بوشهر اقدام شده است.
وی اضافه کرد: نصب دوربینهای کنترل سرعت نقش بسیار مهمی در کاهش متوسط سرعت خودروها در سطح راههای استان داشته است و این موضوع زمینه را برای کاهش تصادفات و متوفیان حوادث فراهم کرده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان بوشهر بیان کرد: در سطح جادههای استان بوشهر تاکنون ۵۴ دوربین کنترل سرعت نصب شده است و در سال جاری نیز ۲۰ دوربین جدید نصب خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عمر ناوگان اتوبوسرانی برونشهری استان بوشهر حدود چهار و نیم سال است، افزود: از همه ظرفیتها برای بهبود وضعیت حمل و نقل استان بوشهر استفاده میکنیم.
نشست هماندیشی حمل و نقل و ترافیک استان بوشهر با حضور مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل استانداری بوشهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان و شهرداران بوشهر، گناوه، برازجان و کنگان برگزار شد.
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