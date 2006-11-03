هواداران استقلال عليه نيكبخت شعار دادند/ مسوولان فدراسيون فوتبال در ورزشگاه آزادي

به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه دقايقي ديگر دو تيم استقلال و پرسپوليس به ميدان مي روند سكوهاي ورزشگاه آزادي پر شده و هواداران به تشويق تيم هاي خود مي پردازند. كيومرث هاشمي و سيد رضا افتخاري سرپرست و نايب رييس فدراسيون فوتبال در حال حاضر در ورزشگاه حخضور دارند تا اين ديدار را از نزديك تماشا كنند. شاه حسيني رييس كميته انضباطي هم در كنار زمين حضور پيدا كرده است.

شايان ذكر است نوجواني كه لباس تيم ملي را بر تن دارد از ساعتي پيش در ميانه ميدان مشغول روپايي زدن است و تا لحظه شروع ديدار كارش ادامه پيدا مي كند.