۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۶

دعاي وداع با ماه مبارك رمضان

خدايا تا زماني كه فجر امشب طلوع كند باقي گناهانم را بيامرز

بارالها...

شيخ صدوق رحمة الله عليه براى وداع ماه مبارك رمضان دعائى ذكر كرده كه مشروح آن در  من لا يحضره الفقيه ذكر شده است : 
ابو بصير از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده كه آن  حضرت فرمود: تقول فى وداع شهر رمضان اللهم انك قلت فى كتابك المنزل على نبيك المرسل و قولك الحق شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان، و هذا شهر رمضان قد انصرم فاسالك بوجهك الكريم، و كلماتك التامات ان كان بقى على ذنب لم تغفره و تريد ان تحاسبنى به او تعذ بنى عليه او تقايسنى به ان يطلع فجر هذه الليلة، او ينصرم هذا الشهر الا و قد غفرته لى يا ارحم الراحمين‏ .


در وداع ماه مبارك بگوئيد، بار الها... تو خود  در قرآني كه بر نبى مرسلت نازل فرموده‏اى ، گفتي و قول تو حق است كه "  ماه رمضان كه در آن  قرآن نازل شده و مايه هدايت و رستگارى مردم و دلائل آشكار از هدايت و وسيله تشخيص حق از باطل است" .  اينك ماه رمضان به پايان رسيد و فيوضاتش تا سال آينده از ما قطع شد ،   پس  از تو مي خواهم به حق آبروى گراميت، و كلمات تام و تمامت، اين كه اگر بر من گناهى باقى مانده  كه هنوز آن گناهم را نيامرزيدى، و اراده حسابرسى آن  را دارى، يا مى‏خواهى به آن گناه باقيمانده عذابم كنى، و يا به اندازه گناهم عقوبتم  نمائى، تا زماني كه   فجر اين شب طلوع كند ،  يا اين ماه مبارك  پايان پذيرد ،   گناهانم را بيامرز و از تقصيرم در گذر، اى مهربانترين مهربانان.

