حسینی: در اولین حضور جهانی به مدال طلا فکر می کنم

میرهاشم حسینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: تکواندو ایران در طول ادوار گذشته رقابتهای قهرمانی جهان در وزن سوم به مدال طلا دست پیدا نکرده و با شرایط خوبی که دارم تلاشم این است که برای اولین بار تیم ملی را در این وزن صاحب مدال طلا کنم.

وی افزود: یکی از بهترین تمرینات طول دوران قهرمانی خود را در این اردو زیر نظر کادر فنی با تجربه پشت سر گذاشتم و با بهترین شرایط آمادگی جسمانی و روحیه بالا به کره جنوبی آمده ام. این درست که اولین بار است پای به آوردگاه جهانی می گذارم ولی هدفم فقط کسب مدال طلاست.

نماینده وزن سوم تیم ملی ادامه داد:برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا با صلاحدید کادر فنی از وزن سوم به وزن دوم آمده و با شکست همه رقبا موفق به کسب مدال طلا شدم. در لیگ هم شرایط خوبی نداشتم ولی در اردو تیم ملی و بخصوص مسابقات یونان توانایی خود را ثابت کردم. در این رقابتها خیلی از قهرمانان جهان و المپیک را شکست داده و جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کردم

حسینی در پایان گفت: در دورهای گذشته رقابتهای جهانی هم تکواندوکارانی بودند که اولین تجربه جهانی داشتند و به مدال طلا رسیدند. در ۲۰۱۵ روسیه هم فرزان عاشورزاده به این مهم دست پیدا کرد. من با تجربیات این دوستان و کادر فنی بهترین بهره را خواهم برد تا به هدف خود برسم.

این عضو تیم ملی تکواندو کشورمان فردا پنجشنبه در روز ششم رقابتهای قهرمانی جهان دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف نماینده مراکش خواهد رفت.