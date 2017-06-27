آلمان با شکست انگلیس در ضربات پنالتی فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان و انگلیس در مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی اروپا در لهستان به مصاف هم رفتند که طی آن تیم آلمان در ضربات پنالتی حریف خود را ۴ بر ۳ شکست داد و راهی فینال شد.

نیمه نخست این بازی یک بر یک مساوی شد. پیکفورد در دقیقه ۳۷ تیم آلمان را پیش انداخت اما گری در دقیقه ۴۱ کار را به تساوی کشاند.

در اوایل نیمه دوم و در دقیقه ۵۱ بود که انگلیس توسط آبراهام به گل دوم رسید ولی آلمان که بازی را در اختیار گرفته بود در دقیقه ۷۰ با ضربه پلت کار را به تساوی کشاند.

در وقت های اضافه این بازی توپی از خط دروازه ها نگذشت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود و آلمان ها پیروزی ۴ بر ۳ را در ضربات پنالتی ثبت کردند.