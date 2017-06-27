سرمربی فصل پیش ذوب آهن دستیار گل محمدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی که در فصل گذشته سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بود، کار خود را به عنوان کمک اول یحیی گلمحمدی در تیم تراکتورسازی آغاز کرد.

حسینی پیش از اینکه سرمربی ذوب آهن باشد، در این تیم دستیار اول گلمحمدی بود و حالا همکاری این دو نفر در این تراکتورسازی ادامه خواهد داشت.

حسینی دو هفته قبل به عنوان مربی به باشگاه پیکان رفت و به عنوان دستیار مجید جلالی، با این باشگاه قرارداد بست اما پس از چند روز و با فسخ قرارداد داخلی خود با پیکان، اکنون به عنوان مربی در تیم تراکتورسازی مشغول به کار خواهد شد تا دوباره عصای دست یحیی گلمحمدی باشد.