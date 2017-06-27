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۷ تیر ۱۳۹۶، ۰:۵۹

با شرکت ۳۲ پینگ‌پنگ باز اهری؛

پایان مسابقات جام رمضان پینگ‌پنگ در شهرستان اهر

پایان مسابقات جام رمضان پینگ‌پنگ در شهرستان اهر

اهر- رئیس هیئت تنیس روی میز اهر از افزایش علاقه‌مندی و انگیزه فراوان بازیکنان پس از افتتاح خانه پینگ‌پنگ این شهرستان خبر داد.

جواد محمودپور رئیس هیئت تنیس روی میز شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جام رمضان پینگ‌پنگ اهر در یک جدول ۳۲ نفری و با حضور بهترین‌های این شهر از روز جمعه ۲ تیرماه آغاز و روز یکشنبه به اتمام رسید.

وی افزود: پس از انجام بازی‌های زیبا و مهیج، بهزاد ذوالفقاری مقام اول، وحید طاهری فر مقام دوم، عادل سربازی مقام سوم و بهرنگ حسنی به مقام چهارم رسید.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان و علاقه‌مندان به این رشته در محل خانه پینگ‌پنگ اهر برگزار شد از مقام آوران مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی و جوایزی از طرف هیات پینگ‌پنگ تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4015761

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