جواد محمودپور رئیس هیئت تنیس روی میز شهرستان اهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جام رمضان پینگ‌پنگ اهر در یک جدول ۳۲ نفری و با حضور بهترین‌های این شهر از روز جمعه ۲ تیرماه آغاز و روز یکشنبه به اتمام رسید.

وی افزود: پس از انجام بازی‌های زیبا و مهیج، بهزاد ذوالفقاری مقام اول، وحید طاهری فر مقام دوم، عادل سربازی مقام سوم و بهرنگ حسنی به مقام چهارم رسید.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان و علاقه‌مندان به این رشته در محل خانه پینگ‌پنگ اهر برگزار شد از مقام آوران مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی و جوایزی از طرف هیات پینگ‌پنگ تجلیل به عمل آمد.