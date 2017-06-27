جواد محمودپور رئیس هیئت تنیس روی میز شهرستان اهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جام رمضان پینگپنگ اهر در یک جدول ۳۲ نفری و با حضور بهترینهای این شهر از روز جمعه ۲ تیرماه آغاز و روز یکشنبه به اتمام رسید.
وی افزود: پس از انجام بازیهای زیبا و مهیج، بهزاد ذوالفقاری مقام اول، وحید طاهری فر مقام دوم، عادل سربازی مقام سوم و بهرنگ حسنی به مقام چهارم رسید.
در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان و علاقهمندان به این رشته در محل خانه پینگپنگ اهر برگزار شد از مقام آوران مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی و جوایزی از طرف هیات پینگپنگ تجلیل به عمل آمد.
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