مراسم تشییع شهید فرودسی در پلدشت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماکو در این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی دشمنان کوردل نظام و ملت شریف ایران آورده است، از عموم مردم امت شهید پرور دعوت می‌شود در مراسم تشیع و تدفین پیکر مطهر شهید بزرگوار مصطفی فردوسی که از ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد جامع شهرستان پلدشت به طرف زادگاه ایشان در روستای ذاکرلو برگزار می‌شود حضور رسانند.

بامداد روز گذشته ۸ نفر از عناصر تروریستی پژاک با حمله تروریستی به روستای ذاکرلو از توابع پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی وارد منزل یک تن از نیروهای بسیج ویژه سپاه ماکو شده و در حضور اعضای خانواده (دختر و همسر) با شلیک ۱۰ گلوله وی را ترور، و از روستا متواری شده‌اند.

آذربایجان غربی با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.