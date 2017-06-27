عطایی: هنوز چیزی تمام نشده است/ چین حریف قدرتمندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال جوانان ایران در دور دوم رقابتهای قهرمانی جوانان جهان به مصاف کوبا رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۲ و با امتیازهای ۲۲ بر ۲۵ ، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۹ ، ۲۵ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۸ به سود کوبا خاتمه پیدا کرد.

بهروز عطایی پس از این شکست اظهار داشت: بازی خیل سختی بود و شک نداشتیم که در این مرحله نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام تیم ها کار سخت است. من فکر می کنم بازیکنان ایران در دو ست ابتدایی خوب بازی نکردند و تمرکز کافی نداشتند.

وی ادامه داد: در همین دو ست به حریف نزدیک هم شدیم، اما چند اشتباه خیلی بچگانه موجب شد نتیجه را واگذار کنیم. در ست های سوم و چهارم بازی بهتری از خود به نمایش گذاشتیم، اما در مجموع فکر می کنم که قدرت تهاجمی تیم ایران در این بازی چندان خوب نبود.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران خاطرنشان کرد: در ست پنجم حدود پنج اشتباه داشتیم که عامل اصلی شکست در ست پنجم و مجموع مسابقه شد. به هر حال برای تیم ایران همه چیز تمام نشده است. این بازی برای ما به اتمام رسید و از حالا به فکر بازی های بعدی هستیم تا عملکرد خوبی داشته باشیم و دل مردم را شاد کنیم.

عطایی درمورد بازی دوم مرحله دوم رقابتها برابر چین عنوان کرد: چین تیم خیلی خوبی است و در مسابقات آسیایی ایران را شکست داد. آنها در بازی اول خود برابر لهستان هم خیلی خوب ظاهر شدند اما با نتیجه ۳ بر ۲ باختند. هر دو تیم کار سختی دارند و قطعاً چینی ها هم مانند ایران امیدوار به صعود هستند و با این نگرش وارد میدان می شوند.

وی گفت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا دست پر این بازی سخت را پشت سر بگذاریم و به فکر بازی آخرمان باشیم. می دانیم که کار سختی هم داریم، اما امیدوارم نتیجه بازی به سودمان رقم بخورد.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۱۶ تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه به میزبانی جمهوری چک و در شهرهای «چسکه بوجویتسه» و «برنو» برگزار می شود.