تحمل ۳۰ سال تاول بمباران شیمیایی/نفس «سردشت» هنوز تنگ است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- سردشت اولین شهری بود که در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۶ بعد از جنگ جهانی اول و تصویب کنوانسیونهای منع سلاحهای شیمیایی چهار بار پیاپی در اوج جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی مورد هدف بمباران شیمیایی قرار گرفت.
بر اثر این جنایت بشری بلافاصله ۱۱۰ نفراز مردم مظلوم و بی دفاع این شهرستان مرزی به شهادت رسیده و هزاران نفر از زنان، کودکان و مردان مظلوم این دیار دچار مصدومیت ناشی از گازهای شیمیایی و سمی شدند مصدومیتی که سه دهه است نه تنها التیام نیافته بلکه هر سال سرباز میکند.
در این فاجعه انسانی که سند توحش غرب به شمار میرود بنا به اعلام رسانهها پنج هزار نفر مصدوم شدند ولی آمار غیر رسمی با توجه به جمعیت ۱۳ هزار نفری سردشت، ۱۰ هزار نفرمصدوم بود، مصدومانی که با گذشت سالها هنوز هم از عوارض این گازهای سمی رنج میبرند.
کمبود امکانات درمانی مناسب، دوری تنها بیمارستان سردشت از شهر، محرومیت و فراهم نبودن زیرساختهای توسعه به خصوص در بخش عمران شهری در کنار نارضایتیها از تشکیل کمیسیونهای پزشکی برای تعیین میزان جانبازی مصدومان و مدعیان شیمیایی بخشی از مشکلات مردمی است که نه تنها در دفاع مقدس بلکه هر روز جان و مال خویش را در نقطه صفر مرزی برای امنیت پایدار کشور فدا میکنند.
سایه سنگین سکوت مدعیان حقوق بشر همچنان ادامه دارد
نبود تجهیزات پزشکی و درمانی به همراه حضور موقت متخصصان در این شهر مشکلات زیادی را برای مصدومان و جانبازان شیمیایی سردشت ایجاد کرده است برخی از مصدومان مجبوراند ماهها وهفته ها برای مداو به شهرهای دیگر از جمله ارومیه، تبریز وتهران راهی شوند که خود این موضوع درد و مشکلاتشان را دوچندان میکند.
احداث شعبه بیمارستان ساسان در سردشت، ایجاد امکانات رفاهی، ورزشی و درمانی در سردشت، پیگیری حق و حقوق مدعیان شیمیایی ازمجامع بین المللی، آخرین نتیجه تخلیه کلینیک مصدومان شیمیایی سردشت بخشی از وعدههای مسئولان برای مردم این شهرستان است که هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
سکوت مدعیان حقوق بشر با گذشت سه دهه از بمباران شیمیایی سردشت خود گویای هزاران حرف نگفته است البته دادگاه لاهه در این زمینه جلساتی برگزار کرده اما هنوز مردم به حق خود نرسیدهاندسکوت مدعیان حقوق بشر با گذشت سه دهه از این فاجعه انسانی خود گویای هزاران حرف نگفته است با وجود اینکه در خصوص شهر سردشت در دادگاه لاهه جلسات متعددی برگزار شده اما هنوز مردم به حق واقعی و قانونی خود نرسیدهاند
رژیم بعث عراق در سردشت از گاز اعصاب و خردل استفاده کرده است، عوارض این گاز عفونت ریوی، پوست و چشم است، چشم التهاب پیدا می کند و کم سو می شود، پوست خارش می گیرد و ریه نیز آسیب دیده و موجب تنگی نفس می شود.
در این راستا هنوزهم که هنوز است اثرات این توحش و جنایت انسانی با گذشت سالهای متمادی در شهر به خصوص در بین مصدومان و جانبازان شیمیایی سردشت قابل مشاهده است هنوز هم که هنوز است نسل های زیادی از مردم این دیار با تاول و سرفه های ناشی از این زخم دست و پنجه نرم می کنند.
مشکلات مردم سردشت همچنان به قوت خود باقی است
نایب رئیس انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت در خصوص آخرین وضعیت شهرستان مرزی سردشت و مصدومان شیمیایی به خبرنگار مهر میگوید: با گذشت سه دهه از بمباران شیمیایی سردشت هنوز این شهرستان مرزی با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند.
صالح عزیزی پور اقدم ادامه میدهد، در حال حاضر هیچ یک از وعدههای دولتها مبنی بر حل مشکلات درمانی، بهداشتی، جانبازان و مصدومان شیمیایی سردشت در کنار زیرساختهای توسعه عمران و آبادانی این شهرستان مرزی رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
وی با بیان اینکه محرومیت از سر و روی این شهرستان مرزی میبارد میافزاید: هنوز با گذشت سه دهه عدهای از مدعیان شیمیایی سردشت موفق به تکمیل پرونده جانبازی نشده و همچنان در بروکراسیهای پرو پیچ و خم اداری درگیر هستند.
عزیزی پور اقدم با بیان اینکه تنها کلینک مصدومان شیمیایی سردشت هدیه مقام معظم رهبری همچنان در گیردار مسائل پیچیده اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت بهداشت است میگوید: در جریان آخرین سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالروز مصدومان شیمیایی سردشت مقرر شد بنیاد شهید ساختمان کلینیک را تخلیه کرده و این مرکز تجهیز شود که متاسفانه هیچ کدام از این وعدهها هنوز عملی نشده است.
مردم سردشت هنوز به حقوق واقعی و قانونی خود نرسیدهاند
وی با تاکید بر اینکه مسائل و مشکلات درمانی و کمیسیونهای پزشکی همچنان یکی از مطالبات جدی مردم سردشت است ادامه میدهد: حضور موقت پزشکان، دوری تنها بیمارستان از سطح شهر و عدم توجه به زیرساختهای عمرانی مشکلات مردم را دوچندان کرده است.
عزیزی پوراقدم با اشاره به نوع بمباران شیمیایی سردشت و وضعیت مصدومان این فاجعه انسانی میگوید: مصدومان این فاجعه با کوچکترین گرد و غبار و آلایندهها دچار مشکلات اساسی میشوند این در حالی است که هنوز برخی از معابر و کوچههای این شهر خاکی هستند.
بیش از هشت هزار نفر از مردم سردشت مصدوم شیمیایی شدهاند اما نام تنها هزار و ۵۰۰ هزار نفر از آسیب دیدگان فاجعه سردشت در قالب جانبازان شیمیایی قرار گرفته استنایب رئیس انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت با تاکید بر اینکه حل مشکلات پیش روی مردم سردشت نیازمند عزم ملی و بین المللی است میافزاید: سکوت مدعیان حقوق بشر با گذشت سه دهه از این فاجعه انسانی خود گویای هزاران حرف نگفته است در حالی که با وجود اینکه در خصوص شهر سردشت در دادگاه لاهه جلسات متعددی برگزار شده اما هنوز مردم به حق واقعی و قانونی خود نرسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه سردشت از یک بی توجهی تاریخی رنج میبرد معتقد است، بیش از هشت هزار نفر از مردم سردشت مصدوم شیمیایی شدهاند اما نام تنها هزار و ۵۰۰ هزار نفر از آسیب دیدگان فاجعه سردشت در قالب جانبازان شیمیایی قرار گرفته است.
اظهارات عزیزی پور اقدم در حالی عنوان میشود که فرماندار این شهرستان مرزی معتقد است دولت توجه ویژهای به شهرستان مرزی سردشت داشته و دارد و تاکنون اقدامات قابل توجهی در راستای حل مسائل و مشکلات مصدومان، جانبازان شیمیایی و مردم مرزی سردشت برداشته شده است.
سردشت ۲۱ متخصص در تمامی زمینهها دارد
فرماندار سردشت در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی مصدومان و جانبازان شیمیایی سردشت بعد از گذشت سه دهه از فاجعه انسانی بمباران شیمیایی میگوید: هر چند تاکنون بخشی از وعدههای حل مشکلات مردم این شهر ادا نشده اما اقدامات خوبی در سایه دولت امید اجرا و بخشی نیز آغاز شده است.
نژاد جهانی با بیان اینکه مسائل درمانی و بهداشتی از مهمترین مطالبات مردم سردشت است میافزاید: تنها کلینک تخصصی مصدومان شیمیایی سردشت در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران است و مقرر بود بخشی از این کلینک برای مداوای مصدومان استفاده شود که به دلیل برخی مسائل بین بنیاد شهید و وزارت بهداشت هنوز این وعده عملی نشده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۱ متخصص در تمامی بخشها در سردشت حضور دارند، ادامه میدهد: تعدادی از متخصصان به صورت موقت در شهرستان حضور مییابند که با توجه به نیاز درمانی مردم حضور متخصصان به صورت تمام وقت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
جهانی از افزایش ساعت درمانگاه تخصص مصدومان شیمیایی سردشت خبر داده و میافزاید: هم اکنون این درمانگاه از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و بزودی تکمیل و آماده بهره برداری میشود.
فرماندار سردشت در خصوص علت عدم تعیین درصد جانبازی برخی مدعیان این فاجعه انسانی بعد از گذشت سه دهه پاسخ میدهد: از زمان وقوع فاجعه تاکنون حدود ۱۲ کمیسیون پزشکی برای مصدومان و مدعیان بمباران شیمیایی سردشت تشکیل شده است و در حال حاضر ۱۲۰ نفر موفق به تکمیل پرونده شدهاند.
۸۵ جانباز شیمیایی سردشت مستمری بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند
وی با اشاره به اینکه از این ۱۲۰ نفر ۸۵ نفر از مصدومان شیمیایی سردشت درصد جانبازی شده و مستمری بگیر هستند اضافه میکند: کارهای اداری مابقی مصدومان انجام شده و بزودی اجرایی میشود.
جهانی تعداد شهدای فاجعه انسانی بمباران شیمیایی سردشت را ۱۱۸ شهید و یک هزار و ۴۶۰ جانباز ذکر کرده و میگوید: آمارهای مختلفی از جمله مدعی هشت هزار نفری جانبازی شیمیایی در سردشت بیان میشود که این آمار صحت نداشته و در حال حاضر از طریق کمیسیونهای پزشکی که آخرین بار اواخر سال ۹۵ برگزار شد این مسایل بررسی میشود.
هم اکنون ۸۵ جانباز شیمیایی سردشت تعیین درصد شده و مستمری بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران هستندفرماندار سردشت ایجاد زیرساختهای توسعه از جمله راهسازی را از دیگر مطالبات مردم منطقه دانسته و ادامه میدهد: در سالهای اخیر اقدامات عمرانی و زیرساختی خوبی از جمله ایجاد مرز رسمی جدید در مرز کلیه سردشت، تسریع در روند گازرسانی، بهره برداری از سد و نیز تصفیه خانه سردشت انجام گرفته اما این اقدامات جوابگو نبوده باید توجه بیشتری صورت گیرد.
وی با انتقاد از عقب ماندگی طرحهای عمران شهری در سردشت میگوید: با توجه به نوع مصدومیت و وضعیت جانبازان و مصدومان شیمیایی سردشت باید فعالیتهای عمران شهری از جمله آسفالت معابر و کوچهها در دستور کار شهرداری سردشت قرار گیرد.
گرامیداشت سالروز بمباران شیمیایی سردشت با نام داغ لالهها برگزار میشود
فرماندار سردشت در خصوص مراسم و آیینهای سالروز بمباران شیمیایی این شهر میگوید: برنامه یادواره شهدای شیمیایی سردشت تحت عنوان 'داغ لالهها' ساعت ۱۷ روز چهارشنبه در مسجد جامع شهر با حضور میهمانان داخلی و برون مرزی برگزار میشود.
جهانی با بیان اینکه هدف از اجرای برنامههای ۷ تیر و سالروز بمباران شیمیایی انعکاس پیام رسای صلح و دوستی مردم سردشت و ایران به جهان است میافزاید: انجمنها و گروههایی از شهرهای مرزی و غیرمرزی کشور از روزهای گذشته با کارهای فرهنگی و ورزشی جداگانه به نوعی سالروز بمباران شیمیایی سردشت را گرامی داشتهاند و همچنین در ۷ تیر نیز حضور در مزار شهدا، برنامه شب شعر، افتتاح موزه صلح و هشت سال دفاع مقدس و همچنین روز هشت تیر رالی صلح از تهران به مقصد سردشت و برگزاری همایش علمی تحلیل این فاجعه از جوانب بین المللی و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن از دیگر برنامهها پیش بینی شده است.
وی همچنین اضافه میکند: امسال برای نخستین بار در روز ۷ تیر نمایشگاهی از توانمندیها، ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان در ورودی شهر سردشت برای نمایش ظرفیتهای نامحدود سرمایه گذاری در شهرستان برپا میشود.
فرماندار سردشت در خصوص المان میدان قدس 'سه رچاوه' میگوید: این میدان در وضع نابسامانی به سر میبرد و به دلیل اینکه یکی از نقاط اصلی بمباران شیمیایی بود بازسازی و زیباسازی آن متناسب با شان شهدا و گویایی این واقعه در دستور کار قرار گرفته است.
سردشت هفتم تیرماه سال ۶۶ در اوج جنگ ایران و عراق بمباران شیمیایی شد اما با گذشت سه دهه از این فاجعه مردم این دیار با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و همچنان از عوارض آن رنج میبرند.
هر چند در اثر چهار بار بمباران هوایی رژیم بعث عراق در سال ۶۶، درجه رفیع شهادت به بیش از ۱۱۰ نفر از مردم بی گناه و مظلوم این شهر رسید اما هزاران نفر نیز به دلیل آثار زیانبار گاز خردل با گذشت ۳۰ سال هنوز تاوان این جنایت انسانی را پس میدهد.
سه دهه از سند توحش غرب و مدعیان حقوق بشر در سردشت می گذرد اما هنوز تاول های چرکی و سرفه های خشک مردم این دیار پایانی ندارد هنوز هم که هنوز است خردل و تاول جزیی از زندگی روزمره مردم مرزی این دیار است.
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