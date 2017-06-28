به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ» لایحه اخیر مجلس سنا را که تحریمهای جدیدی علیه روسیه وضع می نماید، به دلیل نقض یک الزام قانونی نادیده خواهد گرفت.

طبق الزام قانونی که سخنگوی کاخ سفید از آن صحبت می کند، فرآیند تصویب هر لایحه ای که از محل آن درآمد دولت افزایش یابد، باید ابتدا از مجلس نمایندگان آمریکا آغاز شود.

این در حالی است که روز پانزدهم ژوئن سال جاری، مجلس سنا با ۹۸ رأی موافق در برابر تنها ۲ رأی مخالف این لایحه را به تصویب رساند.

اما «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید با اشاره به این لایحه خطاب به خبرنگاران گفت که «مجلس سنا از رویه مناسب و مقتضی پیروی نکرده است».

طبق اظهارات سناتور «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، لایحه تحریمهای جدید سنا علیه روسیه «یک انتقال قدرت قابل توجه» از شاخه اجرایی به شاخه قانونگذاری یا همان کنگره به شمار می رفت. این لایحه بخش انرژی روسیه، اشخاص متهم به دست داشتن در حملات سایبری و شرکتهای تأمین کننده تسلیحات برای دولت سوریه را مورد تحریم قرار می دهد.

به رغم دودستگی کاملاً مشهود در مجلس سنا میان اعضای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، لایحه تحریمهای روسیه از حمایت هر دوحزب برخوردار است و تنها سناتور «راند پال» جمهوریخواه و «برنی سندرز» مستقل به این لایحه رأی منفی دادند.

افزون بر مشکل آیین نامه ای مذکور که مذاکره کنندگان برجسته در کنگره برای رفع آن تلاش می کنند، برخی از قانونگذاران آمریکایی از دامنه تحریمهای وضع شده علیه روسیه در حوزه انرژی ابراز نگرانی می کنند.

مدیران اجرایی صنعت نفت و برخی دیپلماتهای خارجی می کوشند تا قانونگذاران کنگره را ترغیب نمایند که لحن این لایحه را کمی ملایمتر سازند.

این لایحه بخشهای انرژی، بانکداری و دفاعی روسیه را مشمول تحریم قرار می دهد و محدودیتهای جدیدی نیز بر بخشهای اطلاعاتی، فلزات، معادن و خطوط راه آهن وضع می کند.

بر همین اساس، این لایحه مشارکت در هرگونه پروژه احتمالی تولید نفت را برای شرکتهای آمریکایی در هر جایی که یک شرکت انرژی روسیه در آن دخیل باشد، محدود می نماید.

«الیزابت روزنبرگ» یک مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا و مدیر بخش انرژی، اقتصاد و امنیت در «مرکز امنیت جدید آمریکا» در همین ارتباط می گوید که شرکتهای نفتی «از اثراتی که این لایحه بر سرمایه گذاری هایشان خواهد گذاشت، به شدت دچار مشکل خواهند شد».

اما سناتور باب کورکر معتقد است که ترس و نگرانی قانونگذاران بدون اِعمال تغییرات اساسی در این لایحه قابل برطرف شدن خواهد بود.