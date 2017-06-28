افزایش سه برابری کشت دانه های روغنی در زنجان

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به کشتن دانه های روغنی کلزا در استان زنجان اشاره کردو افزود: خوشبختانه طی سالهای اخیر کشت دانه های روغنی در کشور و در استان رشد یافته و در این میان ورود روغن های کلزا به کشور کاهش یافته است.

وی اظهار کرد: در شهرستان زنجان ۵۰۰ هکتار سال ۹۵ و ۹۶ زیر کشت کلزا بود و پیش بینی می شود از هر هکتار یک الی ۱.۵ تن کلزا برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: رتبه برتر کشوری در تولید، فرآوری و توزیع سالیانه بیش از ۱۷ هزار تن انواع بذور گواهی شده غلات با مشارکت شرکت های فرآوری بذر و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در سال گذشته بوده است.

جعفری تاکید کرد: افزایش سه برابری کشت دانه های روغنی در سال گذشته ازتوفیقات مهم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان است.

وی گفت: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و در سال جاری این بخش در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را اجرا کرده است و جهاد کشاورزی به دنبال کیفی سازی محصولات کشاورزی در استان زنجان است و در این راستا جهاد کشاورزی این برنامه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۶۰ نوع محصول کشاورزی در استان زنجان تولید می‌شود و استان زنجان به لحاظ برخورداری از شرایط آب و هوایی خاص دارای کیفیت بسیار مطلوب در محصولات کشاورزی است.