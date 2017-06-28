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۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عنوان کرد:

افزایش سه برابری کشت دانه های روغنی در زنجان

افزایش سه برابری کشت دانه های روغنی در زنجان

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: افزایش سه برابری کشت دانه های روغنی در سال گذشته ازتوفیقات مهم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان است.

 حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به کشتن دانه های روغنی کلزا در استان زنجان اشاره کردو افزود: خوشبختانه طی سالهای اخیر کشت دانه های روغنی در کشور و در استان رشد یافته و در این میان ورود روغن های کلزا به کشور کاهش یافته است. 

وی اظهار کرد: در شهرستان زنجان ۵۰۰ هکتار سال ۹۵ و ۹۶ زیر کشت کلزا بود و پیش بینی می شود از هر هکتار یک الی ۱.۵ تن کلزا برداشت شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: رتبه برتر کشوری در تولید، فرآوری و توزیع سالیانه بیش از ۱۷ هزار تن انواع بذور گواهی شده غلات با مشارکت شرکت های فرآوری بذر و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان در سال گذشته بوده است. 

جعفری تاکید کرد: افزایش سه برابری کشت دانه های روغنی در سال گذشته ازتوفیقات مهم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان است. 

وی گفت: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و در سال جاری این بخش در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را اجرا کرده است و جهاد کشاورزی به دنبال کیفی سازی محصولات کشاورزی در استان زنجان است و در این راستا جهاد کشاورزی این برنامه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۶۰ نوع محصول کشاورزی در استان زنجان تولید می‌شود و  استان زنجان به لحاظ برخورداری از شرایط آب و هوایی خاص دارای کیفیت بسیار مطلوب در محصولات کشاورزی است.

کد مطلب 4015808

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