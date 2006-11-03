  1. بین الملل
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۴۳

رئيس آژانس اطلاعات نظامي روسيه:

اختلافاتي در سياست امنيتي آمريكا و روسيه وجود دارد

رئيس اطلاعات نظامي روسيه ضمن بيان اينكه اين آژانس آماده است تا در هر جايي از جهان اقدام كند؛خاطر نشان كرد كه در سياست امنيتي آمريكا و روسيه اختلافاتي وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال "والنتين كورابلنيكف"( Valentin Korabelnikov ) در گفتگويي با روزنامه ايزوستيا و با ارائه ليستي از عملياتهاي موفق در افغانستان، آنگولا، كامبوج، اتيوپي، عراق، ويتنام ، يوگسلاوي و ديگر مناطق بحراني جهان خاطر نشان كرد:" در صورت لزوم، ما آماده ايم تا در هر جايي از جهان اقدام كنيم."

آژانس اطلاعات نظامي روسيه سري ترين آژانس دولتي در روسيه است و داراي نيروهاي زبده اي است كه براي انجام عمليات  در چچن مستقر شده اند.

رئيس آژانس اطلاعات نظامي روسيه گفت : اين آژانس  از زمان آغاز درگيريهاي دوم در استان جنوبي روسيه در سال 1999در چچن 3 هزار جنگجو را كشته و هزار و 500 تن را نيزدستگير كرده است.

وي در گفتگوي خود وجود اختلافها در سياست امنيتي بين آمريكا و روسيه را تاييد كرد.

كورابلنيكف افزود:" براي برخي ، مبارزه عليه كشورهايي كه محور شرارت نام گرفته اند، مهم است."

وي خاطر نشان كرد:" براي ما ايجاد يك كمربند امنيتي در اطراف مرزهاي روسيه و تلاش براي عادي سازي اوضاع در مناطق درگير مهمتر است."

کد مطلب 401591

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه