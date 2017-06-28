ذخایر ارزی عربستان ۳۶میلیارد دلار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، باتوجه به روند نزولی قیمت جهانی نفت و نیز افزایش سرمایه گذاری سعودی ها در خارج از کشور، برآورد می شود که ذخایر ارزی این کشور در سال جاری میلادی با کاهش چشمگیری روبرو شود.

این در حالی است که ذخایر ارزی سعودی ها در آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی با رسیدن به ۷۳۷ میلیارد دلار به یک رکورد تبدیل شد اما برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از شکاف بیشتر هزینه های دولت عربستان سعودی، ذخایر ارزی این کشور در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی به ۵۲۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

علاوه بر این، کندشدن روبه رشد قیمت جهانی نفت، کسری بودجه عربستان سعودی در سه ماه نخست سال جاری میلادی، ۶.۹ میلیارد دلار اعلام شده است؛ در همین حال ذخایر ارزی این کشور در سه چهار ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶ میلیارد دلار تنزل داشته است.

بر همین اساس برآورد می شود، سعودی ها در پرداخت دستمزد کارکنان خود با کسری معناداری روبرو شوند که به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی، علت اصلی آن لشکرکشی این دولت به یمن است.

مقامات ارشد عربستان سعودی در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی فقط هزینه بمباران های هوایی این کشور علیه یمن را سالانه ۷ میلیارد دلار اعلام کردند.

البته «ریاض» قصد دارد به منظور دستیابی به فناوری، سرمایه گذاری بزرگی در خارج از مرزهای عربستان انجام دهد و پیش بینی می شود طی ۵ سال آینده در حدود ۴۵ میلیارد دلار در حوزه فناوری توسط «سافت بانک» ژاپن و ۲۰ میلیارد دلار هم در زیرساخت های خود توسط شرکت «بلک استون» آمریکا سرمایه گذاری کند که این اقدام به کسری بیشتر ذخایر ارزی این کشور منجر خواهد شد.