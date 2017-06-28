اجرای طرح اوقات فراغت تابستان ۹۶ تبلیغات اسلامی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی از برگزاری طرح اوقات فراغت تابستان ۹۶ توسط ستاد طرح اوقات فراغت این اداره کل خبر داد.

وی عنوان کرد: این طرح در مقطع سنی راهنمایی و دبیرستان در قالب هسته های فرهنگی جوان و بوستان های معرفت در بخش های اردویی، ورزش، هنری، احکام و قرآن برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در خصوص محل و زمان ثبت نام عنوان کرد: ثبت نام این طرح از تاریخ ۱۰ تیر لغایت ۲۰ تیر ماه ۹۶ در مساجد تحت پوشش دفاتر اداره کل تبلیغات اسلامی فارس شروع می‌شود.

حجت الاسلام مهرابی ادامه داد: دوره جوانی و نوجوانی، دوره شکل‌گیری و قوام یافتن شخصیت فرد و هویت فرهنگی اوست. در این دوره سبک ها و نحوه گذران اوقات فراغت جوانان می‌تواند نقشی مؤثر در شکل‌گیری شخصیت آنان و همین طور سازندگی جامعه داشته باشد. لذا همه دست اندرکاران در این خصوص باید با جدیت برای آینده جوانان برنامه‏ ریزی کنند.