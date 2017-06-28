«جعده شاهی» جان می گیرد/ انتظار یک ساله برای نصب سرعت گیر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها حفظ امنیت جانی و روانی انسان‌ها به ویژه در جاده‌های ترانزیتی و پرترددی که از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ می گذرد از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بیش از گذشته این مهم توجه داشته باشیم.

اما در این میان جاده‌ای به نام «جعده شاهی» در منطقه‌ای در شهرستان گلپایگان که محل عبور بسیاری از خودروها بین چند استان کشور است همچنان از توجه مسئولان به دور مانده و این در حالی است که صبر مردمان اطراف این جاده هزار ساله به سر آمده و بارها و بارها اعتراض خود را نسبت به وضعیت این جاده اعلام داشته‌اند.

مسئولان نسبت به حل مشکلات «جعده شاهی» بی‌توجه‌اند

در این راستا فرهاد دری، یکی از ساکنان اطراف «جعده شاهی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وضعیت نامناسب این جاده علی‌رغم تاریخی بودن و همچنین ترانزیتی بودن این جاده سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: بارها مشکلات موجود در این جاده را با مسئولان در میان گذاشته‌ایم و تا به امروز به دلایل مختلف هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه هر هفته یک تصادف و یا بیشتر در «جعده شاهی» اتفاق می‌افتد، می‌افزاید: به دلیل وجود پیچ‌های تند در برخی از نقاط این جاده هر هفته یک تصادف در این جاده اتفاق می‌افتد و این در حالی است که تامین روشنایی مسیر این جاده نیز با ابتدایی‌ترین وسایل انجام شده است.

اگر جاده تیکن - دهق و علویجه دوبانده شود مسیر اصفهان – گلپایگان – اراک - همدان و کرمانشاه نیز در همین جاده تعریف خواهد شد، همچنین با این اقدام احیای جاده باستانی ابریشم نیز انجام خواهد شد

دری ساماندهی این مسیر و دوبانده کردن آن را در کاهش ۳۰ کیلومتری مسافت اصفهان – گلپایگان تاثیرگذار می‌داند و می‌افزاید: این در حالی است که با بی‌تدبیری مسئولان مسیر روستای موته – اصفهان - تهران به عنوان مسیر اصلی انتخاب شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسیر فعلی تعیین شده برای تردد مسافران اصفهان – تهران که از روستای موته انتخاب شده از دل منطقه حفاظت شده می‌گذرد، ادامه می‌دهد: همچنین باید توجه داشت که دوبانده کردن جاده موته برای تردد مسافران از اصفهان به تهران در منطقه حفاظت شده موته در حال انجام است و تاکنون ۷۰ درصد رشد فیزیکی داشته است.

این شهروند تیکنی که معتقد است اگر جاده تیکن - دهق و علویجه دوبانده شود مسیر اصفهان – گلپایگان – اراک - همدان و کرمانشاه نیز در همین جاده تعریف خواهد شد، بیان می‌کند: همچنین با این اقدام احیای جاده باستانی ابریشم نیز انجام خواهد شد و زمینه ساز رونق گردشگری منطقه خواهد بود.

توپ امنیت جعده شاهی در زمین نیروی انتظامی و راه و شهرسازی پاسکاری می‌شود

اما در این میان داوود علیشاهی، عضو شورای اسلامی روستای تیکن نیز در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معضل تصادف وسایل نقلیه در روستای تیکن باعث نارضایتی اهالی این روستا شده است، اظهار می‌کند: این در حالی است که بارها برای تامین امنیت و استانداردهای مورد نیاز برای این جاده نامه نگاری و رایزنی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه به عنوان عضو شورای اسلامی تیکن تاکنون بارها برای نصب سرعت‌گیر در روستای تیکن درخواست‌هایی را به اداره کل راه و شهرسازی ارسال کرده‌ایم، اضافه می‌کند: مسئولان راه و شهرسازی در پاسخ به نامه، نصب سرعت گیر را غیر قانونی دانسته و پیشنهاد پیگیری نصب دوربین کنترل سرعت توسط پلیس راه را ارائه داده‌اند.

تنها اقدامات صورت گرفته برای بهبود «جعده شاهی» طی سال‌های اخیر آسفالت کرده جاده قدیم است و در این در حالی است که این جاده نیازمند دوبانده شدن و بازسازی است

این عضو شورای اسلامی تیکن در ادامه با اشاره به اینکه مسئولان پلیس راه نیز از نصب دوربین کنترل سرعت سرباز زده‌اند، ابراز می‌کند: مسئولان نیروی انتظامی نیز در پاسخ به درخواست ما مبنی بر نصب دوربین اعلام کردند که «ما نمی‌توانیم روزانه یک نیرو را برای کنترل سرعت به تیکن اعزام کنیم».

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد زیادی از خودروهایی که روزانه در روستای تیکن تردد می‌کنند خودروهای سنگین است، می‌افزاید: بر اساس قانون سرعت خودروهای سنگین در هنگام تردد در روستاها ۳۰ کیلومتر بر ساعت است و این در حالی است که بسیاری از خودروهای سنگینی که از این روستا عبور می کنند بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت سرعت دارند.

علیشاهی همچنین به کشته شدن حدود ۱۰۰ راس دام و دیگر حیوانات به دنبال برخورد با خودروهای عبوری از این روستا در سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: در تصادفات ایجاد شده در این روستا جراحاتی هم به انسان‌ها وارد شده است و خوشبختانه تصادفات منجر به فوت معدود بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها اقدامات صورت گرفته برای بهبود «جعده شاهی» طی سال‌های اخیر آسفالت کرده جاده قدیم است، اظهار می‌کند: در این در حالی است که این جاده نیازمند دوبانده شدن و بازسازی است.

عضو شورای اسلامی تیکن ادامه می‌دهد: همچنین باید توجه داشته باشیم که از حدود بیش از دو کیلومتر جاده موجود در محدوده روستای تیکن تنها ۵۰۰ متر آن دارای امکانات روشنایی است و در این زمینه نیز نیازمند توسعه هستیم.

کارشناسان اداره برق، ماموریت انتظامی انجام می‌دهند

وی همچنین به حادثه‌ای که امروز در این روستا اتفاق افتاده است اشاره می‌کند و می‌گوید: به دنبال برخورد یک دستگاه تریلی با تیر برق ساعت‌ها برق روستا قطع شده و این در حالی است که ماموران نیروی انتظامی به دنبال درخواست شهروندان برای کشیدن کروکی تصادف ماموران اداره برق را برای کشیدن کروکی معرفی کرده و اعلام کرده‌اند که مالک موتورسیکلت آسیب دیده، درخت قطع شده و فروشگاهی که در این حادثه آسیب دیده اند بعد از تعطیلات به کلانتری گلپایگان مراجعه کنند و خود امکان حضور در محل حادثه را ندارند.

در این راستا یادآور می‌شویم که همه مردم ایران برای استفاده از امکانات و ارائه خدمات مورد نیازشان با یکدیگر برابر هستند و دوری و نزدیکی آنها به شهرهای بزرگ نباید بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات مناسب به آنها باشد.