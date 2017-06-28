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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی عنوان کرد:

برگزاری ۱۰۰ مراسم گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر ماه در ملایر

برگزاری ۱۰۰ مراسم گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر ماه در ملایر

ملایر - کارشناس امور فرهنگی و تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی ملایر از برگزاری ۱۰۰ مراسم گرامی داشت شهدای هغتم تیر ماه در شهرستان ملایر خبر داد.

علی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۱۰۰ مراسم گرامی داشت شهدای هفتم تیر ماه در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: طی هماهنگی انجام شده با هیئت امنای مساجد، تکایا، امام زادگان، حسینیه ها، مسئولین هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و موسسات قرآنی شهری بیش از ۱۰۰ مراسم گرامی داشت شهدای هفتم تیر ماه با حضور مردم در ملایر برگزار شد.

عبدالملکی افزود: در این مراسم سخنرانان در خصوص واقعه هفتم تیر و شهدای آن به خصوص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی به ایراد سخن پرداختند.

کارشناس امور فرهنگی و تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی همچنین از برگزاری جلسه سخنرانی به مناسبت گرامی داشت شهدای هفتم تیر ماه در شهرستان ملایر خبر داد.

عبدالملکی افزود: سخنرانان در این مراسم به بیان ویژگی ها و تشریح اوضاع سیاسی و همچنین علل و انگیزه ترور شهید مظلوم بهشتی پرداختند.

کد مطلب 4015948

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