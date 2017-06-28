علی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۱۰۰ مراسم گرامی داشت شهدای هفتم تیر ماه در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: طی هماهنگی انجام شده با هیئت امنای مساجد، تکایا، امام زادگان، حسینیه ها، مسئولین هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و موسسات قرآنی شهری بیش از ۱۰۰ مراسم گرامی داشت شهدای هفتم تیر ماه با حضور مردم در ملایر برگزار شد.

عبدالملکی افزود: در این مراسم سخنرانان در خصوص واقعه هفتم تیر و شهدای آن به خصوص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی به ایراد سخن پرداختند.

کارشناس امور فرهنگی و تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی همچنین از برگزاری جلسه سخنرانی به مناسبت گرامی داشت شهدای هفتم تیر ماه در شهرستان ملایر خبر داد.

عبدالملکی افزود: سخنرانان در این مراسم به بیان ویژگی ها و تشریح اوضاع سیاسی و همچنین علل و انگیزه ترور شهید مظلوم بهشتی پرداختند.