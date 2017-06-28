برگزاری ۳۰۰ برنامه فرهنگی توسط روحانیون طرح هجرت در تویسرکان

محمد رضیئی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روحانیون طرح هجرت تویسرکان در ماه رمضان با هماهنگی و همکاری اداره تبلیغات اسلامی و هیئت امنای مساجد محل تبلیغ، هیئات مذهبی و خانه های قرآن، بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی در شهر و روستاهای شهرستان تویسرکان برگزار کردند.

وی برگزاری برنامه های روخوانی و تفسیر قرآن کریم، تبیین ابعاد زندگانی حضرت امام حسن (ع)، تبلیغ چهره به چهره، سرکشی از خانواده شهدا و اقامه نماز جماعت را از جمله اقدامت انجام شده برشمرد.

رضیئی آموزش احکام، تبیین احکام خمس و زکات، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، مداحی، دستگیری از فقرا، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری مراسم جشن، مشاوره مذهبی و اجرای برنامه فرهنگی را از دیگر برنامه های شاخص روحانیون طرح هجرت در ماه رمضان ذکر کرد.

رضیئی افزود: باتوجه به وجود ۵ مبلغ طرح هجرت در شهر و روستاهای شهرستان و با هماهنگی های انجام شده برنامه های مبلغین طرح هجرت در ماه رمضان بسیار باشکوه تر از همیشه برگزار شد.