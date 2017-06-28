  1. استانها
  2. همدان
۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

معاون تبلیغ طرح هجرت تبلیغات اسلامی تویسرکان عنوان کرد:

برگزاری ۳۰۰ برنامه فرهنگی توسط روحانیون طرح هجرت در تویسرکان

برگزاری ۳۰۰ برنامه فرهنگی توسط روحانیون طرح هجرت در تویسرکان

تویسرکان - معاون تبلیغ طرح هجرت تبلیغات اسلامی تویسرکان از برگزاری ۳۰۰برنامه فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی در ماه رمضان توسط روحانیون طرح هجرت این شهرستان خبر داد.

محمد رضیئی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روحانیون طرح هجرت تویسرکان در ماه رمضان با هماهنگی و همکاری اداره تبلیغات اسلامی و هیئت امنای مساجد محل تبلیغ، هیئات مذهبی و خانه های قرآن، بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی در شهر و روستاهای شهرستان تویسرکان برگزار کردند.

وی برگزاری برنامه های روخوانی و تفسیر قرآن کریم، تبیین ابعاد زندگانی حضرت امام حسن (ع)، تبلیغ چهره به چهره، سرکشی از خانواده شهدا و اقامه نماز جماعت را از جمله اقدامت انجام شده برشمرد.

رضیئی آموزش احکام، تبیین احکام خمس و زکات، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی، مداحی، دستگیری از فقرا، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری مراسم جشن، مشاوره مذهبی و اجرای برنامه فرهنگی را از دیگر برنامه های شاخص روحانیون طرح هجرت در ماه رمضان ذکر کرد.

رضیئی افزود: باتوجه به وجود ۵ مبلغ طرح هجرت در شهر و روستاهای شهرستان و با هماهنگی های انجام شده برنامه های مبلغین طرح هجرت در ماه رمضان بسیار باشکوه تر از همیشه برگزار شد.

کد مطلب 4015949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها