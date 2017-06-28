۷۶ پروژه حوزه آب در استان فعال است/ارتقای ۶درصدی شاخص بهره مندی

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ۴ سال اخیر با تعریف و اجرای پروژ های جدید آبرسانی شاخص بهره مندی از آب شرب در روستاهای استان را حدود ۶ درصد ارتقاء دادیم و به ۷۳ درصد رساندیم که اختلاف اندکی با میانگین کشوری دارد.

پاسره عنوان داشت: برای سال جاری حدود ۴۰ میلیارد تومان پروژه تعریف خواهیم کرد که بخشی از اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و بخش هایی نیز از سایر محل ها تامین اعتبار خواهد شد.

پاسره تصریح کرد: در دو سال اخیر اعتبارات خوبی از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده است.

وی افزود: در سال ۹۵ حدود ۳۸ میلیارد تومان تخصیص داشتیم که تا کنون عمده آن جذب و برای تکمیل و راه اندازی ۱۸ مجتمع بزرگ آبرسانی و ۸ پروژه تک روستایی با پوشش قریب به ۱۰۷ هزار نفر استفاده شده است.

مدیرعامل آبفار استان از راه اندازی قریب به ۲۰ دستگاه الکترولیز نمک طعام خبر داد و گفت: تجهیز شهرستان های استان به روش های نوین گند زادیی آب از دیگر اقداماتی بود که پیگیری شد و هم اکنون کلیه پروژه های جدید آبرسانی شرکت به سیستم نوین گند زدایی به روش الکترولیز نمک طعام مجهز می شوند و در صورت تامین اعتبار کلیه شهرستان ها به این سیستم مجهز خواهد شد.

پاسره با اشاره به آبرسانی سیار به ۱۴۳ روستای استان گفت: ۲۰۶ روستای استان به علت عدم دسترسی به منابع تامین آب پایدار فاقد سیستم آبرسانی هستند که از این تعداد تنها ۶ روستا بالای ۲۰ خانواراند و با بهره برداری از مجتمع های آبرسانی از نعمت آب برخوردار خواهند شد.

پاسره گفت: آنی شدن قرائت، صدور قبض و پرداخت آب بها برای رفع گلایه مندی مردم و برون سپاری بخشی از خدمات و نیروها در راستای افزایش سرعت و کیفیت کار و بستن گلوگاه های فساد و جذب ۸ نیروی جدید از طریق فرایند رسمی آزمون استخدامی در سال های اخیر عملیاتی شد.

وی ایجاد یکی از بزرگترین آزمایشگاه های آب در کشور، احداث اولین تصفیه خانه فاضلاب روستایی استان، اجرای همه پروژه های آبرسانی جدید با بهره گیری از بهترین تجهیزات و نوین ترین روش های بهداشتی روز جهت جلوگیری از اتلاف منابع و بیت المال را بخش هایی از اقدامات آبفای روستایی در ۴ سال اخیر دانست.

پاسره به اهمیت صرفه جویی برای حراست از منابع کمیاب و در حال کاهش آب آشامیدنی و نقش رسانه ها در تحقق این مهم تاکید کرد و افزود: روند کم آبی های چند سال اخیر وظیفه ما بعنوان متولیان آب را برای ترمیم و بهسازی سیستم های آبرسانی و مردم به عنوان مصرف کننده گان این ماده کمیاب را سنگین تر و مهم تر از قبل نموده و امیدواریم شاهد هدر روی آب شرب روستاها به ویژه برای مصارف کشاورزی و باغداری نباشیم.