بمنظور برپايي اردويي يك هفته اي؛

ملي پوشان بسكتبال امشب عازم تركيه مي شوند

تيم ملي بسكتبال كشورمان بمنظور برپايي اردويي يك هفته اي امشب تهران را به مقصد استامبول تركيه ترك خواهد كرد.

به گزارش خبرنگارمهر، پس از آنكه كارصدوررواديد ملي پوشان جهت برگزاري اردويي تداركاتي دريونان با مشكل روبرو شد، بلافاصله دست اندكاران فدراسيون بسكتبال مذاكرات خود را با فدراسيون بسكتبال تركيه آغازكردند تا بالاخره مقررشد تا تيم ملي بسكتبال براي حضوري قدرتمند دربازيهاي آسيايي دوحه قطراردويي يك هفته اي درتركيه برگزاركنند وچند ديداردوستانه را با تيم هاي دسته اولي تركيه انجام دهند .

برهمين اساس تيم ملي بسكتبال كشورمان با 13بازيكن امشب راهي تركيه مي شود تا اردوي يك هفته اي خود را دراين كشور برگزاركند .

قرار است درصورت امكان مسئولان فدراسيون بسكتبال مذكراتي را انجام دهند تا پس ازتركيه، ملي پوشان عازم يونان شده و چند بازي تداركاثي را نيز دراين كشوربرگزاركنند.

