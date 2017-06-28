شکارچی سهره طلایی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد حین گشت زنی و کنترل منطقه متوجه حضور متخلفی می شوند که برخلاف قانون و مقررات محیط زیست یک قطعه سهره طلایی را زنده گرفته بود.

هاشمی تصریح کرد: مامورین حسب وظیفه متخلف را اعمال قانون نموده و وی را به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی با اشاره به اهمیت محیط زیست و گونه های جانوری با تشکر از دستگاه قضایی برای صدور حکم ۹۱ روز حبس تعزیری که علاوه برجریمه کیفری برای این متخلف است تصریح کرد: بی شک صدور چنین احکامی نشان از توجه قابل تحسین قضات دادگاه نسبت به مسائل زیست محیطی استان می باشد.