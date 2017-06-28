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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

شکارچی سهره طلایی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد

شکارچی سهره طلایی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد

یاسوج- مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: متخلفی با زنده گیری سهره طلایی به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود:  مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد حین گشت زنی  و کنترل منطقه متوجه حضور متخلفی می شوند که برخلاف قانون و مقررات محیط زیست  یک قطعه سهره طلایی  را زنده گرفته بود.

هاشمی تصریح کرد: مامورین حسب وظیفه متخلف را اعمال قانون نموده و وی را  به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی با اشاره به اهمیت محیط زیست  و گونه های جانوری با  تشکر از دستگاه قضایی برای صدور حکم ۹۱ روز حبس تعزیری که علاوه برجریمه کیفری برای  این متخلف است تصریح کرد: بی شک صدور چنین احکامی نشان از توجه قابل تحسین قضات دادگاه نسبت به مسائل زیست محیطی استان می باشد.

کد مطلب 4016006

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