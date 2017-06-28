به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، شیخ علی دعموش، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی تأکید کرد: لحن تهدید دشمن صهیونیستی ضد لبنان کمتر شده است به طوری که مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل تصریح می کنند قصد جنگ ندارند در حالی که در گذشته لبنان را به جنگ و بازگرداندن این کشور به پنجاه سال گذشته تهدید می کردند.

دعموش با اشاره به این که طرح تکفیری ها در منطقه رو به سقوط است و در عراق و سوریه در معرض سقوط و انحلال قرار دارد، گفت: مواضع سیاسی برخی کشورهای اروپایی دربرابر اوضاع سوریه به نفع مصالح این کشور و نظام است.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله افزود: تغییر اوضاع بدون حضور مقاومت، مبارزات، دستاوردها، پیروزی ها، فداکاری های نیروهای مقاومت و خون شهدا امکان پذیر نبود.

دعموش تاکید کرد: دشمن صهیونیستی از جنگ با لبنان می ترسد زیرا از قدرت و توان نیروهای مقاومت و تجارب آنها در مقابله با تهاجم ها آگاه است همان طور که دشمن به خوبی می داند که جنگ با مقاومت تاوان سنگینی برایش خواهد داشت و قادر به تحمل آن نخواهدبود.

پرئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین از نقش ارتش و نیروهای امنیتی لبنان در شناسایی تروریست ها و عوامل انتحاری آنها و شبکه ها و گروهک های تروریستی تجلیل کرد.