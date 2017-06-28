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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

شیخ علی دعموش:

اسرائیل از جنگ با حزب‌الله می‌ترسد/قدرت بالای نیروهای مقاومت

اسرائیل از جنگ با حزب‌الله می‌ترسد/قدرت بالای نیروهای مقاومت

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با بیان اینکه دشمن صهیونیستی از جنگ با این گروه می ترسد، گفت: اسرائیل به توان نظامی بالای حزب الله واقف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، شیخ علی دعموش، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی تأکید کرد: لحن تهدید دشمن صهیونیستی ضد لبنان کمتر شده است به طوری که مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل تصریح می کنند قصد جنگ ندارند در حالی که در گذشته لبنان را به جنگ و بازگرداندن این کشور به پنجاه سال گذشته تهدید می کردند.

دعموش با اشاره به این که طرح تکفیری ها در منطقه رو به سقوط است و در عراق و سوریه در معرض سقوط و انحلال قرار دارد، گفت: مواضع سیاسی برخی کشورهای اروپایی دربرابر اوضاع سوریه به نفع مصالح این کشور و نظام است.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله افزود: تغییر اوضاع بدون حضور مقاومت، مبارزات، دستاوردها، پیروزی ها، فداکاری های نیروهای مقاومت و خون شهدا امکان پذیر نبود.

دعموش تاکید کرد: دشمن صهیونیستی از جنگ با لبنان می ترسد زیرا از قدرت و توان نیروهای مقاومت و تجارب آنها در مقابله با تهاجم ها آگاه است همان طور که دشمن به خوبی می داند که جنگ با مقاومت تاوان سنگینی برایش خواهد داشت و قادر به تحمل آن نخواهدبود.

پرئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین از نقش ارتش و نیروهای امنیتی لبنان در شناسایی تروریست ها و عوامل انتحاری آنها و شبکه ها و گروهک های تروریستی تجلیل کرد.

کد مطلب 4016012

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