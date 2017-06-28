به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، بهروز صدیقی با بیان اینکه مرحله دوم وارنیش فلورایدتراپی در استان همدان انجام شد، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، طرح وارنیش فلورایدتراپی دانش‌آموزان انجام شد و در این خصوص به پوشش ۱۰۰ درصدی رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اطلاعات وارنیش فلورایدتراپی وارد سامانه می‌شود، گفت:‌ از آنجا که برخی از مراکز روستایی است و هنوز اطلاعات به دست نرسیده، تا جمع‌آوری آن مدتی طول خواهد کشید.

رئیس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی همدان با بیان اینکه عمل وارنیش فلورایدتراپی بر روی دندان‌های ۱۴۷ هزار نفر از دانش‌آموزان در استان انجام شده است، بیان کرد: تاکنون اطلاعات ۱۳۸ هزار دانش‌آموز وارد سایت شده است.

وی با بیان اینکه کودکان پایه اول تا ششم ابتدایی مورد عمل وارنیش فلورایدتراپی قرار گرفتند، افزود: در مرحله نخست نیز پایه اول تا ششم ابتدایی در دستور کار بود و در مرحله اول و دوم طی دو نوبت عمل وارنیش فلورایدتراپی انجام شد.