سه وقف جدید در آران و بیدگل به ثبت رسید

حجت الاسلام ولی الله روان در گفت و گو با مهر اظهار داشت: این وقف ها شامل ۳۱۳ متر زمین، یک منزل مسکونی در روستای محمد آباد و پنج سهم زمین کشاورزی است.

وی اظهار کرد: این موقوفات به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برای ساخت مسجد، تکیه حضرت ابوالفضل (ع) و تعمیرات حسنیه حجتیه توسط سه واقف وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل با اشاره به فرهنگ سازی برای اجرای سنت حسنه وقف در منطقه تصریح کرد: هم اکنون حدود هزار موقوفه با دو هزار و ۲۸۰ رقبه در شهرستان وجود دارد.

وی گفت: ۵۲ امامزاده در ۳۵ بقعه متبرکه شهرستان آران و بیدگل مدفون هستند و ۸۰ درصد موقوفات این شهرستان نیز زمین های کشاورزی است.

حجت الاسلام روان تصریح کرد: وقف یکی از سنت ‏های حسنه الهی است که باید همواره به آن توجه داشت و در مسیر اشاعه و ترویج آن از هیچ کوششی دریغ نکرد.