رشد اقتصادی آمریکا نزولی خواهد شد/ «ترامپ» علت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول در تازه ترین برآورد خود از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، نگاهی منفی به تحولات اقتصادی آمریکا داشت و پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا به دلیل برنامه کسر مالیات و روند نزولی هزینه های دولتی از سوی «دونالد ترامپ» را با کاهش اعلام کرد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ۲.۱ درصد کاهش داد.

این نهاد بین المللی بر این باور است، رسیدن به رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد که پیش از این توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود، برای یک دوره پایدار به دلیل اینکه بازار کار این کشور در حال حاضر با ظرفیت کامل روبرو است، امری دست نیافتنی محسوب می شود.

بر پایه این گزارش، پیش از این صندوق بین المللی پول در ماه آوریل سال جاری میلادی، پیش بینی از رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲.۳ درصد و این رقم را برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۲.۵ درصد اعلام کرده بود.