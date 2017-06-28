۳۳۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در خراسان جنوبی مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دشتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر ۲۱ شهر و ۲۰۳ روستای خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۹۳ درصد خانوار شهری و ۳۶ درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اظهار کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۳۳۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی توسط جامعه تحت پوشش در استان مصرف شد.

دشتی ادامه داد: طی این مدت ۱۵ درصد گاز طبیعی استان در بخش های صنعتی، سیمان و حمل و نقل مصرف شده است.

وی با بیان اینکه بخش نیروگاهی بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی با میزان ۷۱ درصد را به خود اختصاص داده است، گفت: این بخش بیش از ۲۳۴ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف کرده است.

دشتی ادامه داد: همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری بخش های خانگی، تجاری و عمومی بالغ بر ۴۵ میلیون مترمکعب معادل ۱۴ درصد گاز طبیعی در استان را مصرف کرده اند.