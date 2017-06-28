۵۰ شرکت فناوری طراز اول دنیا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تکنولوژی ریویو همه ساله اقدام به معرفی ۵۰ شرکت برتر دنیا در زمینه ارایه فرصتهای جدید می کند. نامهایی که در این فهرست ارایه می شود در زمینه تلفیق فناوریهای مهم و کاربری با امور تجاری به عنوان یک الگوی موفق عمل می کنند.

در فهرست سال ۲۰۱۷ این نشریه معتبر علمی، Nvidia به عنوان برترین شرکت معرفی شده است. این برند در عرصه ماشین آلات هوشمند فعال است و ارزشی بالغ بر ۹۰.۹ میلیارد دلار دارد. اگرچه این شرکت همچنان بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را از طریق فروش تراشه های گرافیکی ویژه بازیهای ویدئویی کسب می کند اما ورود چشمگیری نیز به عرصه نرم افزارهای هوش مصنوعی داشته است.

در رتبه دوم عنوان اسپیس ایکس دیده می شود که یکی از شرکتهای زیر نظر الون ماسک به شمار می آید. این شرکت ۱۲ میلیارد دلار ارزش دارد. اسپیس ایکس قراردادهای سودآوری با ناسا در زمینه ارسال تجهیزات به ایستگاه فضایی بین المللی منعقد کرده و همزمان ماهواره ها و سایر کاوشگرها را به مدار زمین منتقل می کند.

آمازون با ارزشی درحدود ۴۷۹.۳ میلیارد دلار، سومین شرکت در این عرصه محسوب می شود. آمازون به طرز فزاینده ای از فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی استفاده می کند تا مفهوم متحول شده ای از محاسبات و خرید سیار (موبایل) را نهادینه کند.

شرکت ۲۳andMe که در زمینه زیست پزشکی فعال است درحالی در رتبه چهارم فهرست ۵۰ شرکت برتر دنیا در زمینه تلفیق فناوریهای نوآورانه با یک مدل اقتصادی قرار دارد که تنها ۱.۱ میلیارد دلار ارزش دارد که این خود نشان از رشد خیره کننده آن در ماههای اخیر دارد.

پس از این شرکت، نوبت به آلفابت با ارزش هنگفت ۶۷۳.۹ میلیارد دلار می رسد که حالا گوگل را در دل خود جای داده است. آلفابت در زمینه بهره گیری از فناوریهای هوشمند و سیستمهای خودکار پیشرفتهای خیره کننده ای داشته است.

از دیگر شرکتهای شاخص که در رتبه های بعدی قرار می گیرند می توان به FirstSolar اشاره کرد که در عرصه تولید صفحات خورشیدی فعالیت داشته و ۴.۳ میلیارد دلار ارزش دارد.

در این فهرست، اینتل در رتبه سیزدهم قرار دارد. همچنین اپل به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری دنیا با ارزش خیره کننده ۷۶۱.۴ میلیارد دلار در رتبه شانزدهم جای گرفته است.

فیس بوک با ۴۴۷.۹ میلیارد دلار ارزش که همواره به استفاده از هوش مصنوعی توسعه خود مشهور بوده در رتبه ۲۳ فهرست تکنولوژی ریویو قرار دارد.

در فهرست ۵۰ شرکت برتر دنیا در زمینه تلفیق فناوریهای نوآورانه با یک مدل اقتصادی، مایکروسافت رتبه ای بهتر از ۲۷ به خود اختصاص نداده است.

همچنین تسلا که یکی دیگر از شرکتهای سرشناس الون ماسک محسوب می شود با ۶۴ میلیارد دلار ارزش در رتبه ۳۱ قرار دارد. تسلا در زمیه طراحی و توسعه خودروهای برقی و هوشمند شناخته شده است.

شرکت بزرگ Foxconn که تقریبا تمامی گوشیهای آیفون را تولید می کند با ۱۶۰ میلیارد دلار ارزش در رتبه ۳۳ این فهرست دیده می شود.

از آن گذشته، شرکت قدیمی و معتبر IBM که ۱۴۵.۴ میلیارد دلار بها دارد در جایگاه ۴۹ این فهرست دیده می شود.