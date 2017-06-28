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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

رئیس پلیس پیشگیری استان سمنان:

سرقت در استان سمنان ۱۱ درصدکاهش یافت

سرقت در استان سمنان ۱۱ درصدکاهش یافت

سمنان - رئیس پلیس پیشگیری استان سمنان گفت: در ماه نزول برکت و همچنین با اهتمام ویژه ماموران خدوم ناجا، سرقت در استان طی یک ماه اخیر ۱۱ درصدکاهش یافت.

سرهنگ رضا بینقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کاهش وقوع سرقت در استان سمنان ابراز کرد: با تدابیر و اقدامات انجام شده در راستای طرح‌های ویژه ماه مبارک رمضان توسط ناجا و با کمک همه مسئولان استانی، جرم سرقت نسبت به ماه رمضان سال گذشته ۱۱درصد کاهش داشت.

وی افزود: در این مدت همچنین کشف انواع سرقت نیز در سطح استان سمنان هفت درصد بیشتر شده است.

رییس پلیس پیشگیری استان سمنان گفت: نقش آگاهی رسانی‌های مردمی درباره سرقت و همچنین تاثیر معنوی ماه رمضان بر مسلمانان آحاد جامعه، دیگر دلایل این کاهش است.

کد مطلب 4016071

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