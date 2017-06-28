سرقت در استان سمنان ۱۱ درصدکاهش یافت

سرهنگ رضا بینقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کاهش وقوع سرقت در استان سمنان ابراز کرد: با تدابیر و اقدامات انجام شده در راستای طرح‌های ویژه ماه مبارک رمضان توسط ناجا و با کمک همه مسئولان استانی، جرم سرقت نسبت به ماه رمضان سال گذشته ۱۱درصد کاهش داشت.

وی افزود: در این مدت همچنین کشف انواع سرقت نیز در سطح استان سمنان هفت درصد بیشتر شده است.

رییس پلیس پیشگیری استان سمنان گفت: نقش آگاهی رسانی‌های مردمی درباره سرقت و همچنین تاثیر معنوی ماه رمضان بر مسلمانان آحاد جامعه، دیگر دلایل این کاهش است.