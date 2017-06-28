برنامه های صدا و سیمای ایلام در سالروز آزادسازی مهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیروی اظهار داشت: دهم تیرماه ۱۳۶۵ یکی از روزهای ماندگار در تاریخ دفاع مقدس است و رسانه استانی برای نشان دادن اهمیت این روز بزرگ ، مراسم جشن آزاد سازی مهران را به شکل شایسته ای از شبکه استانی منعکس خواهد کرد.

وی افزود: معاونت سیمای مرکز ایلام از صبح روز دهم تیرماه با پخش ویژه برنامه های جشن آزادسازی مهران ،ارتباط زنده با شبکه های سراسری و پخش ویژه برنامه هایی همچون سرود، نماهنگ و کلیپ های ویژه، دو مستند با موضوع آزادسازی مهران و سمفونی مهران، با مخاطبان خود در جشن آزادسازی مهران همراه خواهد بود.

وی با اشاره به پخش ویژه برنامه های مختلف موضوع آزادسازی مهران از رادیو ایلام گفت: جنگ وهار همدلی با استفاده از ظرفیت های بومی محلی شهر مهران و همچنین شوکیانه ،ری و رسم ژیان، آهنگ جوانی و ایواره و خیر از جمله برنامه هایی است که در سالروز آزادسازی مهران از صدای مرکز ایلام پخش خواهد شد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام همچنین به تلاش و فعالیت خبرنگاران و تصویر برداران معاونت خبرمرکز پرداخت و افزود: ارتباط زنده با مهران قبل از مراسم، ارتباط زنده با شبکه خبر، تهیه گزارش برای پخش در شبکه سراسری ، مصاحبه با رزمندگان و پخش اخبار در شبکه استانی ، گفتگوی خبری با حضور مسئولان برگزاری مراسم گرامیداشت آزادسازی مهران حاصل تلاش معاونت خبرمرکز ایلام در سالروز آزادسازی مهران خواهد بود.

به گفته شیروی همزمان با سالروز آزادسازی مهران قهرمان و افتتاح شبکه استانی مرکز ایلام برنامه های صدا و سیمای مرکز ایلام ۲۴ ساعته خواهد شد.